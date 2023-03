Adeguamento a normativa europea sulla privacy (GDPR)

New Media Press e New Media Ass. Editoriale

x

– Informativa sulla Privacy-

Adeguamento a normativa europea sulla privacy (GDPR)

in vigore dal 25 maggio 2018

Politica di protezione dei dati di New Media Press e New Media Ass.Editoriale relativamente ai siti internet http://www.newmediapress.it/ e https://www.newmediapress.it/magazine/ (Notiziario Italiano Campania – Reg. Tribunale di Napoli n° 4 del 08.02.10)

New Media Press.it e New Media Ass. Editoriale rispettano la tua privacy

La protezione della tua privacy nel trattamento dei tuoi dati personali è un tema importante a cui prestiamo particolare attenzione. Trattiamo i dati personali raccolti durante la vostra visita ai nostri siti Web in modo confidenziale e esclusivamente in conformità con le disposizioni di legge. La protezione dei dati e la sicurezza delle informazioni fanno parte della nostra politica aziendale.

Raccolta e trattamento dei dati personali

I dati personali vengono memorizzati solo se forniti volontariamente dall’utente per uno scopo determinato, ad es. nel contesto di una registrazione, un’esecuzione di un contratto, nel contesto di una fiera o di una presentazione. Inoltre, quando si visita i nostri siti Web vengono raccolte le seguenti informazioni: indirizzo IP, il sito Web di provenienza (referrer), pagine visualizzate, file scaricati (download), video visualizzati / tracce audio ascoltate, singoli collegamenti cliccati, durata della visita, browser utilizzato, ecc. Le informazioni acquisite ci consentono di ottimizzare ulteriormente i nostri siti Web e adattarli ancora meglio alle esigenze dei nostri visitatori.

Tipologia di dati raccolte e finalità di trattamento

Fra i dati personali raccolti ci sono: email, nome, cognome, numero di telefono, company, ruolo, sito web e cookie. I dati dell’utente sono raccolti per consentire al titolare di fornire i propri servizi, cosi come per le seguenti finalità: contattare l’utente, l’invio di notifiche concernenti l’ attività del nostro ufficio stampa , la redazione, reportistica di utilizzo sia ad uso interno che ad uso dei clienti e l’attività di amministrazione in generale.

Modalità di trattamento

Il titolare tratta i dati personali degli utenti adottando le opportune misure di sicurezza volte ad impedire l’accesso, la divulgazione, la modifica o la distribuzione non autorizzate dei dati personali. Il trattamento viene effettuato mediante strumenti informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità indicate. I dati Personali raccolti, vengono registrati nei DB proprietari di New Media Press.

Cookies di terze parti

http://www.newmediapress.it/ e https://www.newmediapress.it/magazine/ includono servizi di altri fornitori (ad esempio Facebook, AddThis, Google Analytics) che, a loro volta, possono utilizzare cookie e componenti attivi. Senza avere, tuttavia, alcuna influenza sul trattamento dei dati personali da parte di questi fornitori. Fai riferimento ai siti Web dei rispettivi fornitori per le informazioni relativamente a come vengono gestiti i dati .

Uso dei link esterni

http://www.newmediapress.it/ e https://www.newmediapress.it/magazine/ possono contenere collegamenti a siti Web di terzi gestiti da provider non associati a noi. Il comportamento delle terze parti sono, per loro natura, al di fuori del nostro controllo. Pertanto, non siamo responsabili per il trattamento di dati personali da parte di terzi.

Revoca del consenso

È possibile revocare il consenso alla raccolta, l’elaborazione e all’utilizzo dei dati personali in qualsiasi in momento inviando “RICHIESTA CANCELLAZIONE” alle seguenti e-mail: newmediaufficiostampa@gmail.com e newmediaedizioni@gmail.com