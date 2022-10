FARFALLE CON CREMA DI PATATE, SALSICCIA E CACIOCAVALLO SILANO

Oggi vi propongo un buonissimo piatto unico che scalda il cuore, con queste farfalle con crema di patate, salsiccia e Caciocavallo Silano Dop.

Prima di spiegarvi come preparare la ricetta, voglio parlarvi del Caciocavallo Silano DOP.

È il formaggio più amato non solo dagli Italiani ma anche nel mondo!

Ma perché si chiama Caciocavallo?

Molto probabilmente, tra i vari aneddoti, questo nome è dovuto al fatto che le forme di Caciocavallo si conservano “a cavallo”, appunto, di un’asta orizzontale di legno, appese in coppia in prossimità di focolari.

La denominazione “Silano” deriva, invece, dalle origini antiche del prodotto legate all’altipiano della Sila.

È un formaggio a pasta filata, ricco di vitamine e minerali e dalla forma tondeggiante.

Ha ottenuto il marchio di Denominazione di Origine Protetta nel 1993.

La zona di produzione del Caciocavallo Silano Dop è compresa da una parte della Calabria, della Campania, della Puglia, del Molise e della Basilicata.

E può essere utilizzato solo latte vaccino intero di queste zone.

Il latte, dopo essere stato munto, viene coagulato con caglio di vitello o capretto.

Dopo la rottura della cagliata c’è il momento della filatura dove assume la classica forma.

Infine il raffreddamento, la salatura in salamoia e la stagionatura che avviene, appunto, “a cavallo” di queste pertiche.

Passiamo ora alla preparazione della ricetta!

Ingredienti per 2 persone

2 cucchiai Olio evo

Uno spicchio di aglio

Una salsiccia

2 patate

Sale q.b.

Un pizzico di Pepe

Prezzemolo q.b.

200 gr di caciocavallo Silano Dop

300 gr di farfalle (o altro formato a piacere)

Preparazione

In una padella con un po’ di olio evo far imbiondire l’aglio, toglierlo ed aggiungere la salsiccia sbriciolata senza pelle.

Farla dorare e togliere dalla padella e tenere da parte.

Nella stessa padella aggiungere le patate in precedenza sbucciate e tagliate a cubetti ed acqua calda a coprirle.

Far cuocere lentamente fino a far ammorbidire le patate, quindi passare al mixer per ottenere una crema.

Regolare di sale, pepe e prezzemolo tritato ed aggiungere anche la salsiccia messa da parte. Aggiungere anche il caciocavallo a dadini giusto 3 minuti prima della fine della cottura della pasta.

Cuocere la pasta, scolarla al dente ed amalgamarla in padella con il composto.

Annamaria Leo