Per realizzare i desideri necessitano le lacrime di San Lorenzo di Villa Domi

L’attesa dello spettacolo celeste inizierà con aperitivo di benvenuto delle ore 19 a seguire il concerto alle ore 21

Quelle che noi chiamiamo stelle cadenti, cioè le scie luminose che osserviamo proprio a metà agosto, è dovuto al fatto che è in questo periodo che la il nostro pianeta passa attraverso lo sciame delle meteore Perseidi. Particelle di polvere e detriti spaziali che entrano nell’atmosfera terrestre ad alta velocità che vengono riscaldati dall’attrito con l’aria circostante. L’osservazione delle lacrime di San Lorenzo quest’anno dovrebbe essere favorita e prevede la possibilità di vedere in teoria 100 oggetti all’ora, preferibilmente puntando lo sguardo nel quadrante a nord est del cielo. Le prime osservazioni delle Perseidi furono compiute da astronomi cinesi nel 36 d.C., ma fu l’astronomo italiano Giovanni Virginio Schiaparelli a collegare il fenomeno delle comete proprio nel passaggio vicino al Sole. Il cielo di Napoli si presenta inquinato dall’illuminazione di luci sempre più potenti. Vi è fortunatamente un luogo da dove l’osservazione di tale fenomeno celeste risulta favorito, un posto che definire “magico” non è azzardato, si tratta di Villa Domi. Sabato 10 agosto, nella magica atmosfera della notte di San Lorenzo e delle stelle cadenti, Villa Domi ospiterà “La notte delle stelle”, evento Candlelight a lume di candela dedicato alla musica classica e alla canzone napoletana d’autore prodotto dalla “Fuori Campo Eventi” di Mirka Contessa, che già a luglio ha riscosso grande successo di pubblico per un evento sempre alla luce flebile delle candele. A salire sul palco della panoramica dimora del ‘700 del patron Domenico Contessa, saranno due protagoniste della musica internazionale come il soprano Martina Bortolotti von Haderburg e il Maestro Ivana D’Addona, pianista, compositrice e arrangiatrice, per un romantico viaggio musicale che spazierà dalla lirica alla musica classica e ai grandi classici della canzone napoletana, e per l’occasione di San Lorenzo anche ad altri famosi brani dedicati alle stelle. Aperitivo di benvenuto ore 19, inizio concerto ore 21. Villa Domi si trova alla Salita Scudillo, a due passi dal Vomero o da Capodimonte. Martina Bortolotti si è esibita negli anni praticamente in tutto il mondo, con concerti dalla Cina alla Corea del Sud, dagli Stati Uniti all’Europa e, per quanto riguarda l’Italia, alla Scala di Milano, alla Fenice di Venezia e al San Carlo di Napoli fra gli altri. Ha vinto numerosi premi internazionali fra i quali “Books for Peace” al Parlamento Europeo di Roma e “Voci nuove per Puccini” a Vienna. Martina Bortolotti si esibirà anche mercoledì 7 agosto a Latronico (Potenza) in piazza Agromonte Mileo, come ospite d’onore di “Miss Gocce di stelle”. Ivana D’Addona, già protagonista di prestigiosi concerti in Turchia, Stati Uniti, Emirati Arabi e altri Paesi europei con le orchestre di Stato, ha ricevuto nel 2004 dal Presidente della Turchia il premio “Donna speciale” per la diffusione della cultura musicale occidentale nei territori islamici. Due leonesse del palcoscenico musicale mondiale, Bortolotti e D’Addona, che anche nella notte di San Lorenzo sapranno regalare tante emozioni sotto le stelle cadenti di cui Villa Domi un osservatorio ideale, grazie alla meravigliosa vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio offerta dalla sua terrazza panoramica. Villa Domi è un antico monastero trasformato nel ‘700 in un’incantevole dimora che ora si presenta con tutti i suoi splendori. Agli ambienti interni si aggiunge la magia degli esterni del parco con le sue profumate essenze mediterranee.

Harry di Prisco