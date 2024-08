Villa Domi: bel canto e note magiche per la Notte di San Lorenzo

di Teresa Lucianelli

Napoli. La splendida voce della bellissima ed elegantissima soprano di fama internazionale Martina Bortolotti von Haderburg, accompagnata dalle magiche note al piano della pianista e compositrice Ivana D’ Addona, sarà protagonista della incantevole kermesse organizzata per la notte di San Lorenzo da Fuoricampo eventi di Mirka Contessa.

“CANDLELIGHT CONCERT” si svolgerà nella suggestiva e storica Villa Domi del patron Domenico Contessa.

Le interpreti di questa magica serata sotto le stelle presenteranno una fine selezione di canzoni napoletane… oltre a delle sorprese fuori programma.

Aperitivo di benvenuto a partire dalle 19. Inizio concerto 21.

Nella dimora nobiliare, con incantevole vista sul golfo di Napoli e sul Vesuvio, visse il famoso soprano Celeste Coltellini e soggiornò anche il grandissimo W. A. Mozart che, tra l’altro, aveva quale librettista proprio il padre della Coltellini.

Con questo ennesimo appuntamento di qualità in ambito musicale “sotto le stelle cadenti”, Mirka Contessa si conferma attenta organizzatrice e valida imprenditrice nel settore spettacoli, proponendo serate di sicuro gradimento, con interpreti di eccezione, in un qualificato e selezionato contesto, complice l’indubbio fascino dell’antica e panoramicissima residenza partenopea affacciata sulla “Città più bella al Mondo” e sul suo mare.

Al concerto seguirà una festa a ingresso senza supplemento, con servizio consumazioni/bar a richiesta.

Info e Prenotazioni WhatsApp: 0815922233 – 3773773783