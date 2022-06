PANZEROTTI DI MATERA

Oggi vi parlo dei panzerotti di Matera, una ricetta che mi è stata donata da una cara amica del posto.

Sono completamente diversi dall’impasto che si fa a Salerno e Napoli, parlando di “panzerotti” o “pizza fritta” o “calzoni”.

Questi si impastano con il latte e contengono anche burro e uova.

I panzerotti rappresentano lo street food Made in Puglia per eccellenza.

Le sue origini sono da rintracciare intorno al XVI secolo quando, una famiglia di contadini, lo creò utilizzando i resti del pane, farcito con pomodoro e mozzarella, chiuso a mezzaluna e cotto in olio bollente o al forno.

Il classico resta con pomodoro e mozzarella ma, con il tempo, il ripieno è variato in tanti modi, con cime di rapa, prosciutto, ricotta e varie tipologie di formaggi.

Ma andiamo a Matera, città dei Sassi Patrimonio Mondiale Unesco che, oltre alle sue splendide meraviglie, è un vero “tempio” del gusto per gli amanti dell’arte bianca, fra panzerotti, focacce e fritti.

Vediamo come preparare questi spettacolari panzerotti di Matera.

Ingredienti

250 gr di farina 00

250 gr di semola rimacinata

25 gr di burro a temperatura ambiente

1 uovo

Mezzo cucchiaio di sale

Mezzo cubetto di lievito di birra fresco

Circa 300 gr di latte

Mezzo cucchiaio di zucchero

Sugo di pomodoro e mozzarella per farcire (o altra farcia a piacere)

Olio di semi per friggere

Preparazione

In una ciotola mettere la farina con la semola, il burro a temperatura ambiente, l’uovo, il sale, il lievito sciolto con un po’ di latte (preso dal totale) e lo zucchero.

Impastare tutto aggiungendo, man mano il latte tiepido fino a che l’impasto lo richiede: quindi potrebbe anche non occorrere tutto!

Formare un panetto, coprirlo con un canovaccio pulito e farlo lievitare 2 ore.

Dopodiché ricavare dei panetti di 100 gr l’uno e lasciar lievitare un’altra ora.

Poi stendere ogni panetto, farcire con sugo e mozzarella o altra farcia a piacere. L’importante è usare mozzarella ben sgocciolata e asciutta.

Chiudere a mezzaluna sigillando bene i bordi e friggere in olio caldo, scolarli dall’olio in eccesso e servire.

In alternativa, si possono cuocere anche in forno con teglia rivestita con carta forno oleandoli un po’ in superficie.

Annamaria Leo