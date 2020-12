A Natale, dona il tuo sorriso solidale a un bambino, e vinci col tuo piatto!

Un’iniziativa benefica che si distingue tra tante, è firmata dal blogger Mario D’Acunzo e dalla giornalista Teresa Lucianelli, da sempre dedita con i suoi eventi alla solidarietà: Charity Christmas Contest Internazionale: “Il Panettone…e gli altri piatti del Natale solidale”.

È dedicata ai bambini senzatetto, orfani e con gravi disagi nel Progetto AbitiAmo di Padre Massimo Ghezzi, Parrocchia di San Gennaro al Vomero.

Con questo coinvolgente Contest, si uniscono nuovamente Vesuvio’s Shadow e #InsiemeperilTerritorio, artefici di una grande catena internazionale di solidarietà di mani che si uniscono virtualmente, all’insegna del buon gusto e in nome del bene

Con i loro Vesuvio’s Shadow e #InsiemeperilTerritorio, Mario D’Acunzo e Teresa Lucianelli lanciano una iniziativa benefica del tutto originale: il Charity Christmas Contest Internazionale “Il Panettone… e gli altri piatti del Natale solidale”, dedicato al Natale dei bambini senzatetto, orfani e vittime di gravi disagi, nel “Progetto Abitiamo” di Padre Massimo Ghezzi, Parrocchia di San Gennaro al Vomero, Napoli, che opera sia sul territorio campano che attraverso la missione in Albania, dove assiste i minori vittime che nei conflitti hanno perduto famiglia e serenità.

Tre le sezioni del Contest. La “Social” e “Critica” a iscrizione gratuita – dedicate al Panettone dolce e rustico (e similari) – sono promosse in collaborazione con la poliedrica artista Paola Fiorentino, volto noto televisivo: i vincitori si aggiudicheranno i suoi splendidi dipinti di Arte emozionale.

La sezione “Cuore d’Oro” – incentrata su tutti i piatti e beverage della tavola natalizia – viene promossa in collaborazione con Villa Domi Ricevimenti – Napoli e richiede invece una piccola donazione benefica (minimo 5 euro) da destinare al Natale dei bambini del “Progetto Abitiamo”. È promossa in collaborazione con Gastronomia Arfè antica tradizione partenopea, Napoli, (cesto natalizio con specialità artigianali al 1° classificato) e Cantine Mediterranee, Napoli (box di vini dal 2° all’11° classificato).

Supportano con generosità la Mensa Solidale, con le consegne di box pasti speciali per le prossime ricorrenze, ai bimbi con le loro famiglie e agli orfani, durante le festività natalizie fino al 6 gennaio: Raffaele Caldarelli Pasticciere, Nola; Ristorante Pizzeria Mattozzi dal 1833, Napoli di Paolo Surace; Solania Srl; Ristorante Amor Mio, Brusciano.

I volontari del Progetto Abitiamo, Parrocchia di San Gennaro al Vomero, già dal lockdown assicurano confezioni da asporto ai meno fortunati, nei giorni di giovedì e sabato e altri servizi di cura e igiene della persona.

Per partecipare alle sezioni del Contest, basta inserire la foto della propria preparazione (per concorrere ai premi Social e Critica, esclusivamente panettoni o similari, rustici o dolci; per Cuore d’Oro, tutte le pietanze e i beverage delle feste) con descrizione, nei commenti al post “Il Panettone …e gli altri piatti del Natale solidale” su Facebook al blog Vesuvio’s Shadow (https://www.facebook.com/media/set/?vanity=vesuvioshadow&set=a.712172222769212).

Sarà quindi votata dal pubblico attraverso i like e dalla giuria degli esperti: Mario D’Acunzo, foodblogger del blog “Vesuvio’s Shadow”; Teresa Lucianelli, giornalista professionista enogastronomica e fondatrice #InsiemeperilTerritorio; Valerio Giuseppe Mandile, chef d’eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomico; Paola Fiorentino, artista poliedrica e Guardiana della Pace di Assisi nel Mondo; Marcello Affuso, direttore di Eroica Fenice; Ersilia Cacace, foodblogger “La Boss delle Pizze”; Rosalia Ciorciaro, nutrizionista; Clara Gallerani, naturopata.

Donazioni “Cuore d’Oro”: Villa Domi, bonifico INTESTAZIONE: Domenico Contessa IBAN: IT 80M07 6010 340000 104351 5541 CAUSALE: Donazione beneficenza; o ricarica Postepay, CODICE FISCALE: CNTDNC69A07F839R• POSTPAY: 5333 1711 2215 8658

Tute, maglie, indumenti personali, scarpe sportive, per bambini, ragazzi e adulti, possono essere inviati per posta o corriere, o portati a mano, quali donazioni,

(ore 9/14 lun/ven) a Villa Domi, Salita Scudillo,19, 80131, Napoli (Tel. 081 5922233/311).

Affinché il Natale sia veramente di Amore, soprattutto per chi soffre. Innanzitutto gli innocenti, perché “Fare del bene, fa bene a tutti e riempie il cuore di gioia”.

Queste basi solide sulle quali è improntata questa mission solidale internazionale, promossa dal popolare e apprezzato blog Vesuvio’s Shadow, in netta ascesa, del creativo e versatile foodblogger ercolanese Mario D’Acunzo e da #InsiemeperilTerritorio, rassegna itinerante di eventi d’eccellenza, firmata dalla superattiva giornalista professionista napoletana Teresa Lucianelli, specializzata in enogastronomia, nota per le sue tante manifestazioni e per il suo impegno nel sociale, con la sua Squadra di Eccellenza. Un’accoppiata vincente, che ha siglato ultimamente il successo del contest nazionale “La Castagna”, promosso sempre da Vesuvio’s Shadow e #InsiemeperilTerritorio, appena concluso con un’ampia e altamente qualificata partecipazione di pubblico web.

Armando Giuseppe Mandile