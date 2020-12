Una catena del Bene per la Befana dei bimbi del Progetto AbitiAmo

Doni ai bimbi e i ragazzi di Padre Massimo Ghezzi, per la Befana. Orfani, senzatetto, vittime di conflitti e gravi problematiche, assistiti con amore nel Progetto AbitiAmo, sostenuto dalla Parrocchia di San Gennaro al Vomero, che opera sul territorio campano e nella missione in Albania, dove provvede ai minori la cui vita è stata segnata dai conflitti.

È lo scopo della seconda parte appena varata, del charity contest internazionale “Il Panettone e gli altri piatti del Natale solidale”, promosso da #InsiemeperilTerritorio, rassegna itinerante di eventi d’eccellenza firmata da Teresa Lucianelli, giornalista enogastronomica napoletana, con la magnifica Squadra solidale di chef, produttori, artisti e volontari, e dal seguito blog specializzato Vesuvio’s Shadow fondato dal foodblogger vesuviano Mario D’Acunzo.

Già per Natale, sono stati ottenuti considerevoli risultati, nella prima parte del contest internazionale, grazie al quale sono stati donati vestiario, squisiti panettoni d’eccellenza, gustose torte e aiuti per la Mensa solidale, che provvede ai box con i pasti speciali delle festività – in aggiunta a quelli sempre garantiti il giovedì è il sabato- con il concreto supporto di: Arfè Gastronomia Antica tradizione partenopea, Napoli; Raffaele Caldarelli Pasticciere, Nola; Cantine Mediterranee, Napoli; Mattozzi dal 1833, Piazza Carità di Paolo Surace, Napoli; Micolorodiblu, Nola; Paola Fiorentino Arte, Positano; Solania srl, Nocera Inferiore; Amor Mio, Brusciano.

Le sezioni del Contest sono tre e per ciascuna vi sono in palio premi ambiti, all’insegna della qualità nel gusto e nell’arte.

Sui piatti tradizionali e innovativi e i vari beverage della tavola delle Feste, è incentrata la speciale sezione benefica del “Cuore d’Oro”, che dà libero sfogo all’inventiva personale. È promossa in collaborazione con la settecentesca residenza storica napoletana Villa Domi Ricevimenti.

La partecipazione richiede una piccola donazione benefica (minimo 5 euro per ogni piatto presentato) da destinare alla Befana dei bambini del “Progetto Abitiamo”. È sostenuta da Gastronomia Arfè antica tradizione partenopea, Napoli, (cesto natalizio con specialità artigianali al 1° classificato) e da Cantine Mediterranee, Napoli (box di vini dal 2° all’11° classificato).

È possibile partecipare a questa specifica sezione solidale anche fuori concorso, per chi non vuole gareggiare, ma dare la sua testimonianza gastronomica e il suo fattivo contributo.

Le coordinate per le donazioni “Cuore d’Oro”: Villa Domi, bonifico INTESTAZIONE: Domenico Contessa IBAN: IT 80M07 6010 340000 104351 5541 CAUSALE: Donazione beneficenza.

Un apposito centro raccolta è stato istituito a Villa Domi, Napoli (081 5922233 – 0815922311), dov’è possibile consegnare (ore 9/13 lun/ven) o inviare: giocattoli, generi alimentari, abbigliamento pratico, scarpe sportive, intimo, biancheria e prodotti per l’igiene personale, ecc.

Sono a iscrizione gratuita, le sezioni “Social” e “Critica” del contest; si confida comunque in un aiuto da parte dei partecipanti, destinato alla mission benefica. Entrambe, sono dedicate al Panettone (e similari) nelle versioni dolci oppure rustiche e agli altri lievitati delle Feste.

Vengono promosse in collaborazione con la poliedrica artista Paola Fiorentino, noto volto televisivo Mediaset – Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti – star di Hell’s Kitchen e Guardiana della Pace di Assisi nel Mondo. I suoi splendidi dipinti di Arte emozionale sono destinati ai vincitori, quali prestigiosi quanto ambiti premi.

Per partecipare (data ultima il 6 gennaio, ore 20,00), basta inserire la foto del proprio piatto o beverage, con descrizione, preferibilmente la ricetta, nei commenti al post “Il Panettone …e gli altri piatti del Natale solidale” su Facebook, blog Vesuvio’s Shadow:

https://www.facebook.com/186529142000192/posts/712172232769211/

Ogni preparazione presentata, sarà votata dai giurati e dal pubblico attraverso i like.

Nella Giuria, insieme a Teresa Lucianelli, Mario D’Acunzo, e Paola Fiorentino, altri esperti di settore: Valerio Giuseppe Mandile, chef d’eccellenza da location pluristellate e giornalista gastronomico; Marcello Affuso, direttore Eroica Fenice; Ersilia Cacace, foodblogger “La Boss delle Pizze”; Rosalia Ciorciaro, nutrizionista e idrologa alimentare, docente in Scienze dell’Alimentazione; Clara Gallerani, naturopata.

ArGiMa