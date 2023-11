Nuovo Presidente Eletto per Rete Nazionale Forense sezione Territoriale Campania

L’Associazione RNF sezione territoriale della Campania, ha eletto all’unanimità il nuovo presidente, Avv. Ilaria Giglio, durante l’Assemblea tenutasi il 27 ottobre.

Il neo Presidente ha dimostrato un impegno eccezionale per la professione e ha una vasta esperienza nel campo giuridico. E’ stato un membro attivo per la costituzione della nuova sezione territoriale Campania di RNF contribuendo in modo significativo.

Il nuovo presidente si propone di guidare l’associazione verso nuovi traguardi, promuovendo l’etica professionale, l’accesso alla professione e l’aggiornamento professionale degli associati.

Carissimi membri e collaboratori di RNF CAMPANIA,

È con grande umiltà e gratitudine che accetto con onore, di essere stata eletta come vostro nuovo presidente. Sono entusiasta di assumere questo incarico e di lavorare al vostro fianco per guidare la neo costituita sezione territoriale della Campania verso nuovi traguardi.

Voglio ringraziare sinceramente ogni singolo membro per la fiducia che ha riposto in me. Sono consapevole dell’enorme responsabilità che questo incarico comporta e sicuramente metterò il massimo impegno nel servire al meglio gli interessi e gli obiettivi della nostra associazione.

Voglio anche esprimere la mia gratitudine al Presidente nazionale di RNF, avv. Angelo Ruberto e alla coordinatrice nazionale sezioni territoriali di RNF, Avv. Carmen Reina per il loro straordinario lavoro e la fiducia che hanno riposto in me. Il loro contributo ha posto basi solide su cui costruiremo il nostro futuro.

Mi impegnerò a lavorare in stretta collaborazione con tutti voi, ascoltando le vostre idee e opinioni, per assicurarmi che RNF CAMPANIA, continui a crescere.

Riconoscendo l’importanza di rimanere al passo con i rapidi cambiamenti nel settore, RNF Campania, ha stabilito obiettivi chiari per garantire che i propri associati, abbiano accesso a formazione di alta qualità e risorse pertinenti.

Il presidente di RNF CAMPANIA, Avv. Ilaria Giglio, afferma: “Siamo entusiasti di mettere in atto questi obiettivi che mirano a sostenere e potenziare i nostri soci nel raggiungimento della loro massima potenzialità professionale.”

Un nuovo impegno sarà promuovere l’uguaglianza di opportunità e aumentare la visibilità professionale dei colleghi, con minore visibilità, all’interno e all’estero di RNF CAMPANIA, riconoscendo l’importanza di garantire che tutti i membri abbiano pari accesso alle opportunità e al riconoscimento professionale, attraverso iniziative mirate.

“Riteniamo fondamentale garantire che ogni Avvocato abbia l’opportunità di crescere e brillare nella propria professione, indipendentemente dal loro livello di visibilità. Queste iniziative sono un passo concreto verso l’equità e l’inclusione all’interno della nostra comunità.”