100% Pozzuoli, il 16 novembre si presenta il calendario 2024 del fotografo Enzo Buono

Giovedì 16 novembre 2023, alle ore 19 al “Mar Limone” (Villa Avellino Historic Residence) in via Carlo Maria Rosini, 21 a Pozzuoli si terrà la presentazione di “100% Pozzuoli”, il calendario 2024 di Enzo Buono, fotoreporter professionista. Una data non casuale poiché il 16 novembre Pozzuoli è in festa per commemorare San Procolo, patrono della città e della diocesi. Per la decima edizione dell’atteso calendario ci sono grosse novità. Le tredici foto – una per ogni mese più l’immagine di copertina – sono a colori e non in bianco e nero come negli anni precedenti. L’ingresso all’evento è libero.

Il calendario di Enzo Buono dal 2013 è un appuntamento fisso in città. Le immagini rappresentano i luoghi storici e le bellezze ma anche eventi importanti, da ricordare, che hanno segnato l’anno precedente.

Quest’anno le recensioni, per la prima volta, non sono state curate da giornalisti ma da promoter del territorio flegreo: Paolo Lubrano e Rosario Mattera. I due autori saranno presenti alla serata di presentazione insieme ad Enzo Buono e al giornalista Ciro Biondi.

Scrive Paolo Lubrano: “una foto, riesce a fermare il tempo e ha la capacità di far rivivere anno dopo anno lo stesso ricordo e Enzo, con il suo archivio, ci consegna un vero e proprio scrigno di immagini meravigliose degli ultimi trenta anni dei Campi Flegrei, e di Pozzuoli in modo particolare, testimoniando la grande trasformazione che ha subito questo territorio. Un vero e proprio tesoro di immagini che testimoniano la vita di un paese la cui resilienza può essere paragonata all’Araba Fenice in grado di risorgere dalle proprie ceneri dopo la sua morte. Quello di Enzo, è quasi sempre un punto di osservazione diverso rispetto a quello da cui noi puteolani siamo abituati a guardare il nostro paese, per trovare quello che più emoziona…una straordinaria memoria fotografica di un vero puteolano doc!”

“La scelta di Enzo di evidenziare nelle sue foto aspetti del territorio, partendo dall’ incanto di una città sospesa nel tempo, la nostra Pozzuoli, con la sua continua mutevolezza , credo stia ad indicare la ricerca di voler trovare una sorta di complicata armonia con questa terra, che mai come adesso, ci pone davanti alla consapevolezza di vivere in un luogo di straordinaria bellezza che è, però, legata ad un sottile, fragile filo che si potrebbe spezzare da un momento all’altro” è quanto scrive Rosario Mattera, ideatore di Malazè.

Dopo la serata inaugurale dove sarà possibile acquistare il calendario, lo stesso sarà in distribuzione oltre che nello Studio Fotografare, in tutte le edicole, cartolibrerie puteolane e online. Quest’ultima opzione darà la possibilità a molti collezionisti in tutto il mondo di acquistare la pubblicazione e riceverla comodamente a casa. Le fotografie selezionate per il calendario saranno in mostra a Mar Limone per i prossimi giorni.

In questi anni hanno recensito il calendario di Pozzuoli i seguenti giornalisti: Carmine Aymone, Michelangelo Iossa, Ciro Biondi, Leonardo Balletta, Ettore De Lorenzo, Nello Mazzone, Elisabetta Frongillo, Alessandro Napolitano, Margherita Salemme, Rosario Scavetta, Gennaro Del Giudice, Danilo Pontillo, Emanuela Capuano, Marco Perillo, Anna Russolillo, Salvio Parisi, Vincenzo Giarritiello e Marco Molino.

Il calendario 100% Pozzuoli è possibile acquistarlo direttamente allo studio “Fotografare” in via Solfatara 14 oppure nelle edicole e cartolibrerie puteolane. Info: 338.9898613 – fotografare1@alice.it.

Enzo Buono (Pozzuoli, 1959). Fotografo professionista, ha collaborato con La Repubblica, il Mattino di Napoli, e altre testate giornalistiche. Si specializza nel campo sportivo, seguendo il Napoli e Maradona. Fotografa attrici, attori, artisti e personaggi famosi viaggiando in tutta Europa. Ama Pozzuoli e i Campi Flegrei di cui segue i più importanti eventi sociali e culturali. Nel 2013 decide di pubblicare la prima edizione del calendario “100% Pozzuoli”. Le foto di Enzo Buono sono state pubblicate nel libro “Sophia Loren, l’Oscar di Pozzuoli” (Premio Civitas 2005) e “Paul McCartney a Napoli – 5 giugno 1991” di Carmine Aymone e Michelangelo Iossa (New Media Press 2011). È titolare dello studio fotografico “Fotografare”.