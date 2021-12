Giornalismo: Premio “Campania Terra Felix”, domani la 5a edizione

Tutto pronto per la cerimonia di premiazione del Premio Giornalistico Internazionale.

“Campania Terra Felix” giunto alla sua quinta edizione.

Domani, venerdì 10 dicembre dalle ore 9.30, l’aula magna della Multicenter School di Pozzuoli accoglierà in sicurezza i partecipanti all’ormai nota iniziativa dell’Associazione della Stampa Campana “Giornalisti Flegrei” e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti.

Il presidente dell’Associazione della Stampa campana “Giornalisti Flegrei”, Claudio Ciotola spiega: “L’informazione è una missione, perciò non ci siamo mai fermati, neanche durante la pandemia” afferma orgoglioso Ciotola e ricorda che il Premio Campania Terra Felix è

organizzato dall’Associazione con lo scopo primario di premiare sia i giornalisti che promuovono la regione, in particolare i Campi Flegrei, che gli studenti, attraverso una sezione a loro dedicata.

Il premio valorizza le personalità che si sono distinte sul territorio a vario titolo, attraverso le categorie speciali.

Presenta Rosaria Morra.

Il riconoscimento quest’anno va, per la Carta Stampata, Maria Rosaria Bacchetta, Maria Rosaria Ferrara, Luigi Mercogliano e Alessia Volpe; per la Televisione, Vincenzo Farnatale, Marco Grieco, Caterina Laita, Mario Orlando; per la categoria Ufficio Stampa, Elena Severino; per il Web, Daniele Bartocci, Davide Fabris e Francesca Ferrara; per il Giornalismo sportivo, Paolo Amalfi; menzioni speciali per Antonio Cangiano, Patrizia Capuano, Antonio Imparato e Gaetano Scotto di Rinaldi; per la sezione Libri sarà assegnato a Stefano Esposito, Paolo Lubrano e Tiuna Notarbartolo; per la Fotografia, al fotoreporter e giornalista Ciro De Luca: i suoi scatti, elaborati in stampa, verranno consegnati ai vincitori quale omaggio.

Il premio alla carriera giornalistica, destinato a chi per anni si è distinto nella professione, andrà a Luigi Zappella; mentre riconoscimenti speciali andranno ad Antonio Di Maio per l’editoria locale, don Maurizio Patriciello e Stefano Campanella per il giornalismo religioso, Mario Abenante per quello televisivo, Letizia Cafiero e Daniela Miniucchi per l’informazione Rai. A Stefano Chiaverini, riconoscimento speciale Fotografia.

Premi speciali: per la Sanità, al direttore del reparto di Chirurgia Oncologica Urologia dell’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale di Napoli, Sisto Perdonà; e al dottore Dante Di Domenico per il suo gesto eroico durante un intervento chirurgico; per la Religione, l’arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Domenico Battaglia. Per le Istituzioni, al sen. Giuseppe Moles, sottosegretario all’Editoria; al prefetto di Napoli, Claudio Palomba; al direttore INPS filiale Napoli Vomero, Rossella Pellegrino; allo staff officer della Divisione operativa Quartier generale NATO a Bruxelles, Colonnello Benito Vitolo.

Ancora: Ministero dell’Istruzione – Regione Campania; Regione Campania, Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, Associazione della Stampa Campana.

La cerimonia di premiazione, organizzata nel pieno rispetto delle normative anticovid.

Ileana Mandile