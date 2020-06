Sardegna, per Moby e Tirrenia 365 giorni all’anno servizio al top

Tariffe: 30% in meno rispetto allo scorso anno

Moby e Tirrenia assicurano un servizio di eccellenza in ognuno dei 365 giorni a dell’anno, a tutela della qualità e della affidabilità.

Questo emerge dall’incontro che di è tenuto svoltosi la Regione Sardegna. Moby e Tirrenia hanno evidenziato che per questa stagione turistica hanno tariffe medie di circa il 30 per cento più basse rispetto all’anno scorso. Parlano i numeri. All’incontro hanno partecipato, per il Gruppo Onorato Armatori, gli amministratori delegato di Moby, Achille Onorato di Moby e Massimo Mura di Tirrenia.

Il gruppo ha pure implementato le offerte e le campagne promozionali, incominciando dalla iniziativa di successo #unmaredigrazie che ha donato il 100 per cento di sconto per tutto l’anno 2020 a medici, infermieri, Oss, operatori delle mense e delle pulizie ospedaliere e tutti sanitari impegnati in prima linea. Poi, l’operazione “auto al seguito” con tariffe davvero speciali.

Le Compagnie della Onorato Armatori hanno investito particolarmente sulla comunicazione in merito alla assoluta sicurezza assicurata per le vacanze in Sardegna: hanno infatti aderito al progetto “Sardegna Isola Sicura”.

Vanno ricordate parimenti le tante altre e iniziative a bordo come il care manager che affianca il medico di bordo, delle navi del Gruppo. Continue e meticolose, le sanificazioni con particolare attenzione anche al distanziamento e ai dispositivi di protezione per i passeggeri e per i marittimi.

Dunque, Moby e Tirrenia, pure stavolta, attraverso l’impegno dimostrato nel diffondere un valido messaggio “di sistema” e la pluralità di rotte che raggiungono tutti i porti sardi (Olbia, Porto Torres, Cagliari e Arbatax) no-stop anche durante il lockdown, hanno dimostrato dimostrano in maniera concreta la loro vicinanza alla Sardegna, “non solo in luglio e agosto, ma 365 giorni all’anno”.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci, primo sul pianeta per numero di letti e ai vertici in Europa per capacità passeggeri.

Con le sue tre compagnie, la Onorato Armatori che occupa circa 5.800 addetti, collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Malta, Arcipelago Toscano e isole Tremiti con 44 navi; nel 2019 circa 41mila partenze per 33 porti.

Il Gruppo opera nel Mar Baltico attraverso Moby Spl e offre un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn; i suoi Fast Cruise Ferrei, inoltre, per qualità sono tra i primi al mondo. Basti pensare che Moby è stata insignita per il quinto anno consecutivo del Sigillo di Qualità “Nr. 1 oro” 2019/2020 dell’Istituto tedesco Qualità e Finanza per la qualità del servizio offerto, della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie.

Armando Giuseppe Mandile