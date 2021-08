San Marzano, che bontà!

Sarno. Celebrato l’oro rosso della Campania ad “Aspettando…Il Mio San Marzano”, che si è tenuto a Villa Maria Grazia, tenuta della famiglia Napoletano, con vista sul Golfo di Napoli e sul Vesuvio, circondata da 7 ettari di filari di San Marzano.

Applaudita la marinara in tre cotture del progetto “Around The World” di Francesco Martucci, brand ambassador dell’azienda e patron de I Masanielli di Caserta, e l’assaggio de “il trasformista” di Raffaele Bonetta con base di ricotta di bufala mantecata con acqua di governa, falde di San Marzano laccate e arrosto e tartare di San Marzano marinato in aceto di melograno. Ai fornelli, gli chef Raffaele Medaglia con un primo piatto a base di Marzanello giallo e San Marzano con tartare di tonno; Giuseppe Daddio con una pappa al pomodoro con fonduta di mozzarella di bufala e crostini sbriciolati; Gerardo Figliolia con la braciola di capra con sugo di San Marzano, con cui Marco Iavazzo ha condito il tubettone di Gragnano con spolverata di cacioricotta caprino.

L’iniziale parentesi didattica pomeridiana è stata caratterizzata da una visita ai campi di San Marzano, durante la quale esperti ed agronomi hanno illustrato con dovizia di particolari i metodi e i luoghi di coltivazione e le tecniche di raccolta.

All’evento che è stato organizzato da La Buona Tavola Magazine e promosso da Solania srl in collaborazione con Perrella srl, hanno partecipato quali invitati, un centinaio tra chef e pizzaioli.

Solania, massimamente impegnata nella produzione e trasformazione di un’eccellenza dell’agroalimentare campano, è particolarmente attiva pure nella sua valorizzazione, proponendo un prodotto a marchio DOP che è simbolo dello “stile napoletano” in Italia e all’Estero, prodotto d’eccellenza legato indissolubilmente alla pizza napoletana di qualità.

Presenti numerosi professionisti e operatori della comunicazione. Tra essi, Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere, curatori della nota classifica 50 Top Pizza, e di 50 Top Italy dedicata ai migliori ristoranti italiani in Italia e nel Mondo e da quest’anno anche delle guide all’ospitalità gourmet d’Italia, ai migliori rosati d’Italia e alle migliori pasticcerie d’Italia, 50 Top Italy Luxury, Rosè e Pasticcerie.

Ancora, tra i giornalisti Carmine Bonanni, Alberto Alovisi, Roberto Esse e la foodblogger Fiorella Mancuso.

Armando Giuseppe Mandile