SALERNO, XXI SPOT SCHOOL AWARD IN PRESENZA

Focali i temi di Caritas Italiana, Legambiente e Società Italiana Educazione Terapeutica. Premiazione con seminario Pfenninger-Diaferia

Salerno. Il XXI Spot School Award – Mediterranean Creativity Festival di svolgerà dal 2 al 4 giugno e avrà luogo in presenza.

Principale appuntamento: venerdi 3 giugno, quando ci sarà il “One day seminar: Caos & Miracoli – In direzione ostinata e contraria di e con Patrizia Pfenninger e Pasquale Diaferia” che avrà luogo nella sala convegni della Camera di Commercio, mentre in conclusione vi sarà la cerimonia di premiazione al Teatro Pasolini sul lungomare.

Creatività e ancora creatività grazie alle numerose campagne dedicate ai temi di Caritas Italiana, Legambiente e Società Italiana Educazione Terapeutica, iscritte dagli studenti.

Presidente di giuria è Federico Russo; con lui i creativi Matteo Biasi, a.d. di Aldo Biasi Comunicazione, Milano, Patrizia Pfenninger di Indica Studio, ed i referenti delle tre strutture che hanno proposto i brief, Francesco Spagnolo per Caritas Italiana, Rossella Fasano per Legambiente, Mary Calabria per SIET. Spetterà a Federico Russo, executive creative director in VMLY&R Italy, con più di vent’anni di esperienza in pubblicità a livello nazionale e internazionale, premiare a Salerno le scuole partecipanti.

Patrizia Pfenninger è nel ISTD UK (International Society for Typhographic Designers) e dell’AD&D. Già a 21 anni ha aperto la sua agenzia indipendente (indica.ch); al suo attivo: diploma in arti applicate, laurea come comunicatore visivo, Master in Interaction Design, diploma federale in Marketing, certificazione USA da istruttore IdeaMapping. Proprio la diversità dellesensibilità tecniche sono alla base di questo incontro tra rigore delle scienze e creazione di nuovi mondi, in opere multimediali o tradizionali. Suoi lavori sono parte della collezione digitale del Museum für Gestaltung (di Zurigo) e nel Parco delle Sculture del Max Huber Museum (di Chiasso). La scultura IDEA è stata presentata nel 2016 al Media Art Festival del Maxxi di Roma, e quindi in esposizione a Torino (Circolo del Design), Genova (Palazzo Ducale), Milano, Napoli, Salerno e Lugano. “Pompei Today, The End of Capitalism” (Como, IT) e “1:1 In direzione ostinata e contraria” (Locarno, CH) sono le sue personali.

Pasquale Diaferia da poco meno di 40 anni realizza campagne per marche famose e importanti agenzie multinazionali, come junior copywriter come direttore creativo internazionale, dagli spot al web, dalla guerriglia al media earned.

Tra l’altro, è stato il primo italiano della storia nella giuria Cyber al Festival di Cannes. Non solo: ha portato al primo milione di clienti il primo operatore telefonico post monopolio (Omnitel, oggi Vodafone), Wind al decimilionesimo cliente, Fiat alla prima Cyber car (barchettaweb), Ibazaar (oggi eBay) alla prima campagna con una Drag Queen, Anlaids alla prima campagna contro il contagio, con Christopher Lambert.

È vincitore di alcuni tra i maggiori premi nazionali ed internazionali.

Per Pfenninger e Diaferia grande soddisfazione per il Premio Borsellino 2018 assegnato al proprio lavoro contro mafia, ‘ndrangheta e camorra, realizzato unitamente a Klaus Davi.

Armando Giuseppe Mandile