Olimpia Nappi, nuova coordinatrice Provinciale di Napoli per Azzurro Donna

Il coordinamento Campano di Azzurro Donna, con entusiasmo annuncia l’arrivo di una nuova coordinatrice provinciale: Olimpia Nappi, nominata coordinatrice della Provincia di Napoli. La nomina della imprenditrice Olimpia Nappi è stata voluta fortemente dall’on. Catia Polidori, coordinatrice nazionale di Azzurro Donna, dal senatore Domenico de Siano, coordinatore di Forza Italia Campania e dalla coordinatrice di Azzurro Donna Campania, Carla Ciccarelli.

Olimpia Nappi, è stata scelta all’unanimità per suo alto “valore” umano e professionale. Specializzata in psicologia del lavoro con esperienze lavorative in multinazionali è ritornata nella sua amata Napoli dove ha creato una start up, la Job Consulting, con la quale si occupa di gestione e selezione del personale per piccole e medie imprese sul territorio nazionale.

«Accetto con entusiasmo la nomina di Coordinatrice Provinciale di Azzurro Donna, propostami dalla dott.ssa Ciccarelli a cui va il mio ringraziamento per la fiducia accordatami. Cercherò di dare il mio contributo in maniera fattiva e concreta continuando ad occuparmi di politiche sociali e del lavoro e ponendo la mia competenza al servizio del partito» ha dichiarato Olimpia Nappi. La coordinatrice di Azzurro Donna Campaniq ha aggiunto che l’obiettivo di Azzurro Donna Campania è di allargare sempre di più la propria squadra con figure competenti, coraggiose, resilienti e appassionate capaci di portare un valore aggiunto al territorio campano e alla “squadra” azzurra. La giovane Olimpia Nappi rappresenta pienamente questi valori a cui noi tutte di Azzurro Donna crediamo.