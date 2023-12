Natale a Pozzuoli: Luci d’artista e spettacoli illuminano la Città dall’8 dicembre al 7 gennaio 2024

Luigi Manzoni

Dall’8 dicembre al 7 gennaio, Pozzuoli si trasformerà in una destinazione festiva con strade illuminate e una vasta gamma di eventi, abbracciando il Natale tra arte, storia e cultura. La rassegna, intitolata “Natale tra Arte, Storia e Cultura”, è stata presentata oggi a Palazzo Migliaresi dal sindaco Gigi Manzoni e dall’assessore al turismo e agli spettacoli Filippo Monaco.

Il calendario della manifestazione mira a ricreare non solo l’atmosfera, ma anche lo spirito natalizio. Uno degli spettacoli principali, “Mare–Luce”, proietterà installazioni e opere d’autore sulla rocca, utilizzando videomapping con il tema “Angeli e Cherubini – la Bellezza Celeste”. Le artiste coinvolte, tra cui Lucia Ausilio, Alessandra Franco (co-ideatrice del progetto) e Jessica Incentri Telani, creeranno una scenografia unica di disegni di luci mai viste prima.

L’offerta culturale è variegata, spaziando dalla danza aerea all’arte presepiale, dalle botteghe aperte ai villaggi di Babbo Natale, e persino un Festival della fiaba. Giovani artisti avranno l’opportunità di esibirsi in opere ispirate a Pergolesi.

In totale, più di cinquanta eventi attraversano diverse discipline artistiche, dall’intrattenimento cabarettistico alla musica classica, passando per le lezioni di giocoleria del professore Trepiccioni e lo spettacolo itinerante dello Schiaccianoci.

Filippo Monaco

Le luci d’artista diventano la scenografia di un’intera città che si presenta in tutto il suo splendore in ogni angolo. Il sindaco Manzoni e l’assessore Monaco hanno dichiarato che l’obiettivo principale è stato offrire un prodotto unico capace di esaltare le peculiarità del territorio. Oltre agli artisti locali, sono coinvolti danzatori, attori, disegnatori e musicisti provenienti da tutta Italia, conferendo alla manifestazione un carattere distintivo. Lo spirito natalizio è il filo conduttore, rappresentato nei presepi e narrato attraverso la gioia dei bambini, trasformando il periodo natalizio da mero consumismo in un’opportunità, attraverso l’arte, di riflettere sulla bellezza che ci circonda.