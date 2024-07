MUSICA SOTTO LE STELLE: SCROSCIANTI APPLAUSI PER GIANNI DI MEO E TERESA SPARACO

di Teresa Lucianelli

NAPOLI. A Villa Domi, del patron Domenico Contessa, ovazioni di un pubblico entusiasta per Gianni di Meo e Teresa Sparaco.

Lo spettacolo è stato un viaggio attraverso le più belle melodie della canzone classica napoletana.

Scenario unico sul golfo di Napoli: qui ha trionfato la canzone classica napoletana. Protagonista grazie alle splendide volvi dell’elegante Gianni Di Meo, tenore pop e della incantevole soprano di fama internazionale, Cav. Teresa Sparaco.

Uno dietro l’altro, i brani cantati sia in coppia che singolarmente hanno lasciato entusiasti gli spettatori.

Nota distintiva per la presenza dell’orchestra Royal Butterfly, diretta dal maestro Franco Damiano, che ha accompagnato Di Meo e Sparaco nell’esibizione di brani tutti interamente dal vivo.

“Come ogni spettacolo che si rispetta non sono mancati amici che si sono alternati sul palco per rendere omaggio al pubblico e al loro amico Di Meo” sottolineano gli organizzatori.

Tra essi: il soprano Martina Bortolotti in tutta la sua eleganza e l’altrettanto brava Nunzia Centanni.

Un momento dedicato all’attore Savio Morelli che ha continuato il discorso sulla classicità e sulla napoletanitá con la sua maschera da pulcinella, ha ulteriormente valorizzato l’evento, condotto da Magda Mancuso

La serata si è conclusa con il taglio rituale della torta, in presenza del proprietario della settecentesca dimora e mecenate Domenico Contessa, insieme a Gianni Di Meo e Teresa Sparaco.

Di Meo, che ha voluto fortemente questa riuscita serata, visibilmente emozionato ha ringraziato tutti i partecipanti.

“Ho messo a servizio del mio pubblico la mia voce, ma anche il mio cuore – ha dichiarato – Serate come queste, non dovrebbero mai mancare in Campania”.