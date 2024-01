“L’arte della felicita’” al Teatro Acacia di Napoli

Arriva a Napoli L’arte della Felicità “6 emozioni per pianoforte”, il nuovo spettacolo del pianista, compositore e direttore d’orchestra Antonio Fresa, autore della colonna sonora originale della Docuserie Rai, L’arte della Felicità.

Appuntamento mercoledì 17 gennaio alle ore 21,00 presso il Cine Teatro Acacia per uno spettacolo di musica, filosofia, antropologia e immagini. Ospite speciale lo scrittore Lorenzo Marone, in libreria con la sua ultima opera pubblicata da Einaudi: “Sono tornato per te“.

Amore, Rabbia, Orgoglio, Felicità, Paura e Tristezza sono riportati nel concerto come spazi sonori, come processo dinamico, come messaggio. Si parte così per un viaggio dentro l’animo umano, per esplorare gli stati fondanti della nostra esistenza, delle nostre scelte e della nostra visione del mondo. Lo spettacolo vede un pianoforte al centro del palco, oggetti di scena, libri, percussioni, rumori, immagini e didascalie che riportano ai testi raccontati e letti durante il concerto.

Una vera e propria immersione emotiva, musicale e filosofica che mette in relazione la complessità dell’animo umano con la semplicità ed immediatezza delle nostre emozioni.

Antonio Fresa attraverso note, accordi, aneddoti e citazioni ci svelerà la genesi e il pensiero che ha accompagnato la lettura delle sei emozioni, così da portarle sul palco e consegnarle al pubblico, con l’intento di riconnetterci a ciò che di più profondo e puro custodiamo fin da bambini.

«Ho scelto di fare un concertalk per portare agli spettatori un format che preveda musica e parole, una sorta di colonna sonora intervallata da una serie di riflessioni sulle 6 emozioni di base della psiche umana – dice Fresa. Sarà un vero e proprio percorso attraverso le proprie emozioni che racconterò con musica e suoni, passando attraverso uno spazio verbale in cui ricostruire le connessioni della nostra educazione emotiva. Quello delle emozioni è un territorio in cui spesso ognuno di noi scopre un vuoto, un disagio e una distanza apparentemente incolmabile. Ed in questo territorio la musica riesce sempre a portarci per mano, nelle parti del nostro io più profondo, semplicemente creando un universo sonoro su cui poggiare le nostre emozioni. Gli spettatori assisteranno alla creazione estemporanea di una vera e propria colonna sonora che accompagnerà immagini, citazioni, animazioni e suggestioni cinematografiche».

