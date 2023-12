J’Adore Napoli Experience

Napoli è una città costantemente in fermento artistico che esprime molte eccellenze, anche nel campo della moda e del cinema. Per valorizzare la città e la sua storia, la creative media agency e testata giornalistica nss annuncia l’apertura di nss edicola, uno spazio fisico all’interno del quale promuovere la cultura digitale e la creatività. Inoltre, nss edicola sarà uno spazio culturale di rivalutazione artistica e commerciale della città di Napoli, fungendo da polo di attrazione per collaborazioni, idee e progetti e catalizzatore fisico e store del progetto J’Adore Napoli.

J’Adore Napoli Experience è un evento unico nel suo genere, infatti non è mai accaduto prima che un web magazine avesse una propria edicola fisica, rappresentando così la tradizione della stampa su carta. Attraverso la gestione di una storica edicola napoletana (Piazza San Pasquale), nss riproporrà alla sua community una serie di eventi artistici e culturali gratuiti che sono iniziati ieri 6 dicembre per concludersi stasera 7 dicembre. Le attività di nss edicola dureranno ciclicamente nel tempo oltre ad avere la classica funzione di vendita di giornali.

Il progetto prevede una due giorni di eventi dedicati alla cultura napoletana e condotti da alcuni dei più interessanti talenti e creativi della scena nazionale e internazionale. I guests, che includono Ciro Pipoli, Giotto Calendoli, Vienmnsuonno1926, Office Magazine NY e altri ancora, racconteranno Napoli sotto diversi punti di vista, proponendo letture e itinerari insoliti.

J’Adore Napoli Experience include anche la Y2K Icon Collection, una nuova collezione ispirata all’estetica Y2K che celebra Napoli e la sua bellezza. La collezione sostituisce ai claim di quegli anni l’amore per la città di Napoli e celebra la sua brillantezza attuale.

Verrà successivamente presentato presso nss edicola, con la partecipazione di più di 15 fotografi napoletani e internazionali, un libro fotografico che racconterà l’ultimo lustro napoletano e i suoi cambiamenti, e tutti i ricavi della vendita saranno devoluti a supporto delle attività di accoglienza di persone senza dimora che la cooperativa sociale La Locomotiva onlus mette in campo nella città di Napoli.

Le iniziative targate nss riguardano anche il mondo del cinema, infatti presenta la prima napoletana di J’Adore Napoli, lost in NY – The Movie. Il documentario è già stato presentato con successo a Milano e Parigi, e arriva a Napoli alla proiezione al cinema Materdei. Gli spettatori potranno immergersi nella più grande festa di San Gennaro ancora attiva al mondo.

J’Adore Napoli Experience è l’occasione per scoprire la città di Napoli con un nuovo punto di vista, permettendo a media e talent internazionali di esplorare la cultura e le eccellenze locali. L’evento rappresenta un’opportunità per rivalutare e riscoprire la bellezza della città e della sua cultura.

Per ulteriori informazioni e il programma completo dell’evento, visitare il sito web di nss e seguire i social media.