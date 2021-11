Illuminiamoci d’azzurro per i diritti dei bambini

“È veramente incredibile il numero di adesioni che abbiamo registrato per questo nostro progetto di sensibilizzazione e di solidarietà sociale. Sapere che da Bolzano a Palermo, il 20 novembre, per i diritti dei bambini si accenderanno migliaia di luci azzurre in una sorta di catena luminosa di speranza, dimostra ancora una volta non solo il grande cuore degli Italiani ma che l’Italia è unica ed indivisibile, sempre pronta a fare squadra per i più deboli”: è quanto dichiara il presidente nazionale, prof. Umberto Palma in merito alle iniziative italiane per la Giornata dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

Celebrazioni oggi 20 novembre, in tutto il mondo. In particolare, per quanto inguardabile la nostra nazione, il Consiglio Nazionale Diritti Infanzia e Adolescenza – CONADI promuove l’evento “ILLUMINIAMOCI D’AZZURRO PER I DIRITTI”: si accende di luce l’Italia intera dalle Alpi alla Sicilia, per sensibilizzare le istituzioni ed i semplici cittadini, sull’importanza dei diritti dei bambini, che sono sanciti dalla Convezione ONU ratificata da ben 194 paesi sui 196 del Mondo.

In Campania oggi 20 s’illumineranno per i Diritti, la Reggia di Caserta, gli Scavi di Ercolano, la Casina Vanvitelliana di Bacoli, il Rione Terra di Pozzuoli, il Palazzo Baronale e le Cento Fontane di Torre del Greco, gli archi di Palazzo Catena di Procida, la piazzetta di Capri, la sede della Camera di Commercio, la Piazza degli Irpini di Montella, e decine e decine di sedi istituzionali: Regione Campania, Napoli, Salerno, Caserta, Capri, Sorrento, Pompei, Procida, Paestum, Pozzuoli, Bacoli, Portici, Avella, Ercolano, Torre del Greco, Aversa, Montella e centinaia di Scuole e Piazze.

Partecipano centinaia di città, scuole, aziende, enti, associazioni che hanno aderito alla campagna lanciata dal CONADI, organizzazione umanitaria no-profit tra i punti di riferimento nel settore del sociale e dell’aiuto diretto e concreto a bambini e adolescenti, attraverso il cosiddetto “strabismo umanitario” che punta ad aiutare contemporaneamente i bambini della lontana Africa come quelli che vivono nella nostra vicina realtà, ovvero “sotto casa nostra”: tutti loro, nel silenzio della sofferenza attendono aiuti concreti e soprattutto il rispetto dei propri diritti per un futuro migliore, più giusto, votato a una vita equa e dignitosa.

Ambasciatori e testimonial Conadi: Veronica Maya, Patrizio Rispo, Andrea Sannino, i Desideri, Angelo Di Gennaro, Monica Sarnelli, le Sex and Sud, gli Ungrassed, Manila Nazzaro tutti in prima fila in eventi di presentazione all’opinione pubblica ed alla stampa, del Rapporto Infanzia 2021 e di celebrazione della Giornata Universale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza che si svolgeranno per tutta la settimana in centinaia di location italiane alla presenza di autorità civili, religiose, militari e dell’intero

Pianeta dell’imprenditoria e della cultura.

Sul sito ufficiale www.conadi.it e su quelli di diverse testate giornalistiche sarà possibile scaricare gratuitamente una copia della “Convenzione ONU” in edizione speciale e appositamente personalizzata.

Teresa Lucianelli