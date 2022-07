DJ: al Capri Beach, premio ai migliori in Campania

Pozzuoli. “Line up costellate dai grandi nomi della console, volume alle stelle e quella forte sensazione di appartenenza a una community internazionale, riunitasi alla volta di una sessione musicale irrinunciabile, dove voci e suoni si intrecciano all’unisono in un unico grande appuntamento di disco-music. È arrivata l’estate con quell’irresistibile desiderio di lasciarsi avvolgere dalla travolgente disco degli anni d’oro della musica” – Loris Capasso, quale direttore artistico, sottolinea la valenza di un autentico mega appuntamento che è in programma al Capri Beach di Pozzuoli, stasera, sabato 2 luglio, dalle ore 21.

Si tratta di uno straordinario night show con i migliori DJ, nel corso della quale verranno premiati i più grandi DJ storici della Campania, che sono tuttora operativi e che saranno presenti.

Gli ambiti riconoscimenti alla carriera ranno andranno a : Franco Capasso con Club Economy Tv, Salvatore Sasà Capobianco, Carmine Martino, Paolo Iorio, Gabriella Pugno, Enzo Soulfingers Rizzo, Fabio Russo.

Nota di rilievo per l’iniziativa: sarà tutto suonato rigorosamente anche in vinile! Al mixer si alterneranno grandi nomi come Giancarlo Cavallo, Tony Rocco, Ciro Avola, Fernando Opera, Daniele Tozzi, Roberto Natale, Genny Guida, King Anthony Palmieri e ancora altri, per una selezione discografica da brividi, assolutamente imperdibile.

Tanti gli ospiti della serata – ad ingresso con consumazione o con cena – e tra essi: Tony Cercola, Enzo Fischetti, Lucia Cassini, Romeo Barbaro, Alan De Luca; e poi, Enzo Di Nuzzo, direttore di Sabatononsolosport e Maurizio Cerbone di NanoTV.

All’’evento DJ SHOW saranno presenti NanoTV, Radio RCN Live e le telecamere di We Can Dance.

Il premio darà attribuito a coloro “che hanno sublimato la storia della musica negli anni ’70, ‘80 e anche ‘90”.

Ciro Tumolillo, ideatore dell’evento, condurrà la serata insieme a Mary Boccia e assegneranno mirati premi ai dj storici, tra cui, quelli “Alla memoria” per Genny Rocco e Alfonso Russo e il premio a Dino Piacenti per “We can dance”, nel trentennale dalla sua nascita: la trasmissione di settore più longeva in Campania.

Teresa Lucianelli