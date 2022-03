Carnevale in Campania, un po’ di allegria in un periodo di preoccupazioni

Carnevale in forma ridotta per questo 2022. Tra gli strascichi della pandemia e le tristi notizie e ripercussioni dell’aggressione russa all’Ucraina, la conclusione del periodo carnascialesco che coincide tradizionalmente con il suo clou, non brilla particolarmente per spensieratezza né per ampia scelta, così come i giorni che l’hanno preceduta.

Numerosi eventi a tema sono stati rinviati altri ridotti o confinati a una mera rappresentanza.

Alcuni sono stati comunque organizzati, anche spostando in avanti le date per consentirne lo svolgimento.

Il Carnevale in quasi tutte le regioni italiane segue l’antico rito Romano, fatta eccezione per la diocesi di Milano che potevi la la sua fine.

La maggior parte delle scuole resterà chiusa lunedì 28 febbraio e martedì grasso che ricade il primo marzo.

Tra gli appuntamenti carnascialeschi nelle province della Campania, che ci rimangono, ne abbiamo selezionati alcuni garantiti.

A Napoli, torna immancabile, tra le migliori proposte in assoluto, martedì 1 marzo la serata carnascialesca a Villa Domi, antica residenza nobiliare del dinamico patron Domenico Contessa. La splendida tenuta, dal suggestivo panorama sulla città e il suo meraviglioso golfo, è circondata da un ampio parco con alberi ultrasecolari e piante mediterranee ed esotiche, tra le quali rari esemplari.

Ricordiamo che, nelle edizioni passate, ha puntualmente brillato per sfarzo e precisa organizzazione, con eventi in costume settecentesco, invitanti cene e buffet con pietanze caratteristiche e leccornie, sfilate storiche, giochi di società, balli in maschera, premiazioni per le maschere più belle, ecc.

In programma, martedì sera, evento in maschera, musica con Carlo Di Giacomo; ovviamente, i piatti tradizionali, in primis lasagna, chiacchiere e sanguinaccio… e…Inoltre, sorprese coinvolgenti!

Info: 081 5922233

Museo ferroviario di Pietrarsa

Da sabato 26 febbraio a martedì 1° marzo, tre giornate ricche di eventi per festeggiare il Carnevale al Museo di Pietrarsa.

Sabato 26 e Domenica 27 Febbraio:

“Il re, Pulcinella e compagnia bella”.

Ore 11:00, Family tour del Museo. A conclusione, spettacolo di carnevale “Il Re, Pulcinella e Compagnia Bella”. Per info e prenotazioni: 3289705049 / 3274910331 – lecaperenapoli@gmail.com

Domenica 27 Febbraio

“MI GIOCO LA FAMIGLIA”

Ore 11:00, visita guidata tra i padiglioni, che terminerà con il Crucitreno, quiz finale per tutta la famiglia.

Info e prenotazioni: Tel.3396071993

Martedì 1° Marzo

“BINARIO 9 E ¾”

Dalle ore 11:00, le avventure e la magia del Binario 9 e ¾, che torneranno a portare i piccoli visitatori in un mondo magico, fatto di maghi, streghe, incantesimi, inoltre, partite di Quidditch.

Info e prenotazioni: Tel.0818678369 – 3272540679

https://www.facebook.com/MuseoPietrarsa/

Napoli – Città della Scienza

Carnevale, 27 febbraio

Variegato programma con laboratori per bambini, spettacoli, visite guidate al Museo del Corpo Umano, alla Mostra Insetti & Co e altre iniziative.

Speciale Carnevale con biglietto unico Museo a 7,00 € (adulti e ragazzi).

Info:

http://www.cittadellascienza.it/notizie/carnevale-2022/

https://www.facebook.com/cittadellascienza

Napoli – Edenlandia

Carnevale: due giorni di grande festa e divertimento: Sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022.

Ore 12, grande sfilata di carnevale presentata dal nostro super @giacomagoshow; protagonisti i bambini in maschera. Iscrizioni dalle ore 11:00 con un limite massimo di 100 bambini.

A seguire, alle ore 16:30, la parata di Carnevale con trampolieri, maschere e le Mascotte del parco.

Apertura parco: dalle 10 alle 23:30.

Informazioni:

https://www.facebook.com/edenlandiaofficial

Napoli – Scampia e altre zone nella rete del “Carnevale Sociale Napoli“:

40° Corteo di Carnevale di Scampia.

Il corteo di Scampia è gemellato con il Primo Carnevale di Salerno: Il Carnevale Furéste.

Domenica 27 febbraio 2022 ore 11

Il GRIDAS bandisce il carnevale di quartiere per Scampìa, come negli anni passati. Partecipano scuole, associazioni e affini e singoli cittadini.

L’iniziativa s’inserisce nella rete del Carnevale Sociale Napoli.

Di seguito, gli altri cortei di quest’anno:

Materdei: Venerdì 25 febbraio, ore 10:0

Sanità: Venerdì 25 febbraio, ore 10:00

Bagnoli: Sabato 26 febbraio, ore 10:00

Ponticelli: Sabato 26 febbraio, ore 16:00

Soccavo: Martedì 1 Marzo, ore 10:00

Santa Fede: Martedì 1 Marzo, ore 13:00

Montesanto: Martedì 1 Marzo, ore 14:00

Centro Storico: Martedì 1 Marzo, ore 14:00

Info:

https://www.facebook.com/ilGridas

Napoli – Centro storico – “Aspettando il Carnevale a Forcella”

Venerdì 25 e sabato 26 febbraio, a cura de La Baracca dei Buffoni e I Teatrini, iniziativa nell’ambito di RigenerArte, progetto speciale di animazione e spettacolo sostenuto dalla Fondazione Banco di Napoli. Alla Biblioteca Annalisa Durante di Forcella (in Via Vicaria Vecchia 23), attività ad ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria: 3270795871 e 0810330619, da venerdì pomeriggio, ore 15/19, con gli animatori de I Teatrini che assisteranno i bambini in un laboratorio di costruzione di pupazzi e oggetti di scena.

Sabato 26 febbraio, ore 11.30, partenza dalla Biblioteca Annalisa Durante; appuntamento con “Fleur”, parata poetica per il Carnevale con attori e animatori de La Baracca dei Buffoni e con i bambini che hanno partecipato al laboratorio.

Accesso consentito esclusivamente con mascherine FFP2 dai 6 anni in su, e super green pass dai 12 anni.

Info:

https://www.facebook.com/ITeatrini/

Napoli – Palazzo Reale – Carnevale a Corte

Storie di Feste e Maschere al Palazzo Reale di Napoli, domenica 27 febbraio, ore 10:30. Verranno riproposte le atmosfere sfarzose del periodo borbonico, con visita di durata 2 ore circa, alla residenza reale dove – così come in tutto il complesso monumentale che comprende anche il Teatro di San di Carlo e la Biblioteca Nazionale “V.E. III” – venivano organizzate grandi feste e cerimonie a cui prendeva parte la famiglia reale e la migliore nobiltà del Regno.

Appuntamento ingresso Palazzo Reale di Napoli, piazza del Plebiscito, 1, Napoli

Soci Royal Card € 4,00 | non Soci € 5,00 (acquisto: https://www.royalcard.it/cart/?add-to-cart=111) La quota non comprende il biglietto d’ingresso: € 10,00 intero, € 2,00 ridotto, gratuito minori di 18 anni;

prenotazione obbligatoria, sms o whatsapp al 389/1034905 oppure via email booking@sitireali.it

Info: https://www.sitireali.it/carnevale-a-corte/

Bacoli (Napoli)

Domenica 27 febbraio dalle ore 10:30

Martedì 1 marzo dalle ore 16:00

Per le strade del centro storico, la banda “Città di Bacoli”

Partenza: Rotonda Via Roma – Arrivo: Villa Comunale Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Info e aggiornamenti: https://www.facebook.com/prolocobacoli

Capua (Caserta) – Museo Campano Capua, Sala Liani

Domenica 27 febbraio

Jury Monaco nel suo spettacolo scritto e diretto: “Allegria Machere e fantasia”, spettacolo .

Ingresso 12,00 €

Visita a cura della DAMUSA. Ore 17:30 – Raduno e controllo green pass.

Racconto maschere atellane ore 18:30 spettacolo; sorpresa gastronomica alla fine.

Info e prenotazioni: 3383710795

Reggia di Carditello (Caserta)

Sabato 26 e Domenica 27 febbraio, al Real Sito borbonico di Carditello, magico Carnevale “Ti conosco mascherina!”: eventi a pagamento e obbligo Super Green Pass.

Sorprese per adulti e bambini, con animazione teatrale, laboratori creativi, spettacoli, letture e ricette tipiche di tradizione borbonica.

Sabato 26 febbraio – A cura di Volare sull’Arte, voli vincolati in mongolfiera con prenotazione obbligatoria, per famiglie, sorprese romantiche per coppie.

Domenica 27 febbraio

Ore 9.30 – 12.30 / 14.30 – 17.30.

Ore 10.30: Carnevale a Carditello con animazione teatrale e laboratorio ludico a cura de La Mansarda Teatro Dell’orco con FDA Event Creator

Ore 10.30 – 13.30: passeggiate sui pony per bambini

Ore 11.30 – 12.30 – 14.30 – 15.30: Visite accompagnate (Meridiane, Scuderie, Galoppatoio e Cappella Reale)

Ore 13 – 15: Area pic-nic 15 € (tavolo con capienza max. 4 persone)

Aperitivi e degustazioni a cura di Aroma. Menu di Carnevale con ricette caratteristiche, di tradizione borbonica

Info e prenotazioni: info@fondazionecarditello.org – https://www.facebook.com/FondazioneCarditello

Cardito (Napoli)

Carnevale carditese

Domenica 27 febbraio, per i bambini, accoglienza all’interno della splendida cornice del Parco Taglia, da parte di tanti personaggi dei cartoni animati, realizzati in cartapesta.

Domenica 27 febbraio e martedì 1° marzo, dalle ore 10.00 alle 13.30, tante sorprese per grandi e piccini, nel parco trasformato per l’occasione in un palcoscenico a cielo aperto.

Aggiornamenti e info:

https://www.facebook.com/comunecardito

Castellammare di Stabia (Napoli)

Carnevale a Castellammare

Fino al 1° marzo 2022

La villa comunale nei giorni sabato 26 e domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo, si trasformerà in un parco divertimenti con tre villaggi tematici per tutti i gusti: Super Mario per gli amanti dei videogame, Jurassic Park per piccoli esploratori e avventurieri e Mickey Mouse per i più piccini.

Appuntamento alla villa comunale di Castellammare di Stabia, sabato 26, domenica 27 febbraio e martedì 1 marzo, ore 15.30-18.30.

Tre giorni di divertimento all’aria aperta in Villa Comunale, con tre villaggi gonfiabili da 6 metri, per i bambini di ore felici insieme alle famiglie: il Villaggio di Super Mario, videogame più popolare al mondo: Super Mario, Luigi e Fungo. T-Rex, Triceratopo, Brontosauro e Stegosauro ad animare il villaggio di Jurassik Park.

Programma:

https://www.facebook.com/castellammaredistabiapaginaufficiale/

Marcianise (Caserta)

Domenica 27 febbraio in piazza Umberto I, dalle 9 alle 13, le associazioni ‘Il cortile di Cerere’ e ‘Circus on the street’ promuoveranno animazione in mattinata: ‘Maschere, chiacchiere e tradizioni’, manifestazione dedicata ai bambini che potranno divertirsi indossando i costumi di carnevale. Per celebrare il bicentenario del romanzo per ragazzi , ‘Le avventure di Pinocchio’ di Carlo Collodi. Saranno preparati e distribuiti i dolci tipici di questa festività e ci saranno le mascotte della Disney e di ‘Pinocchio in tour.

Martedì 1 marzo, dalle 16,30 alle 19.30, in via Duomo / via Marchesiello, show animazione live, “La bella e la bestia” e “Maschere e tammorra”.

Info: https://www.facebook.com/circusonthestreet

Palma Campania (Napoli)

Carnevale Palmese 2022

Fino a giugno 2022, eventi dedicati al Carnevale e alle tradizionali ‘Quadriglie’.

Per informazioni e aggiornamenti:

https://www.facebook.com/search/top?q=carnevale%20palma%20campania

Pollena Trocchia (Napoli)

Carnevale in Fattoria Crisommola

Domenica 27 Febbraio, ore 10.30

Festeggia il carnevale con gli animali e le divertenti sagome selfie, partecipa ai fantastici giochi di gruppo nell ecoparco e fai parte della sfilata in maschera, zucchero filato omaggio, divertimento assicurato, nel rispetto della natura. Coriandoli assolutamente vietati! VIETATI si a palloncini fischietti e costumi.

Informazioni: ehatsapp 3317951429

Sorrento (Napoli)

Domenica 27 febbraio, in piazza Angelina Lauro, dalle ore 11 alle 13 e dalle 15 alle 18, con ballon art, maghi, prestigiatori, trampolieri, giocolieri, ventriloqui, street band, baby dance, il teatro dei burattini dei Fratelli Mercurio e lo spettacolo interattivo Alice in Wonderland.

Martedì 1 marzo, ore 15 – 19 Grande Parata Carnevalesca che attraverserà Corso Italia giungendo in piazza Angelina Lauro, dove alle ore 16, si assisterà al Fun Show: spettacoli di acrobazia, giocoleria, juggling performer, bolle e ancore iniziative. Alle 17, Fun Dance e Selfie con le Mascotte Pro Disney, da Biancaneve e i Sette Nani alla Banda Disney a Le Principesse. Gran finale, dalle ore 18: sfilata e premiazione per le maschere più belle, distribuzione di gadget luminosi per tutti i bimbi.

informazioni:

https://www.facebook.com/comunesorrento

https://www.comune.sorrento.na.it/archivio10_notizie-e-comunicati_0_3236_0_4.html

Recale (Caserta)

Domenica 27 febbraio si fa festa in piazza Piazza Aldo Moro per il Carnevale: divertimento assicurato con tante iniziative per grandi e piccini.

Informazioni:

https://www.facebook.com/circusonthestreet

San Marco Evangelista (Caserta)

– Festa di Carnevale

Lunedì 28 Febbraio 2022, dalle ore 15:30 alle 18:30, in Piazza 28 Maggio 1977, l’Amministrazione Comunale organizza l’evento “ Village Super Mario”: gonfiabili, baby dance e super show con mascotte di Super Mario. Carrettini offriranno zucchero filato e pop corn

informazioni:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064851031696

Valle di Maddaloni (Caserta)

Domenica 27 febbraio, festa in maschera per bambini, dalle 15 alle ore 18 nella piazza antistante il Comune.

Animazione con tanti giochi, spettacolo di bolle di sapone, modella palloncini, trucca bimbi, tanti personaggi dei cartoni animati, balli, zucchero filato, pop corn e tante altre sorprese coinvolgenti e divertenti.

informazioni:

https://www.facebook.com/Comune-Valle-di-Maddaloni-123283001602353/

Sant’Arpino (Caserta)

Carnevale atellano di Sant’Arpino

Martedì 22 febbraio 2022, ore 18:30, incontro online dal titolo “Carnevale da Chef: La tradizione a tavola illustrata dallo Chef atellano Elpidio Capasso”; partecipazione straordinaria dell’umorista e scrittore Amedeo Colella, rettore dell’Università Gennarino II. Venerdì 25 febbraio 2022, ore 18:30, webinar su “Le musiche del Carnevale: canti, danze, riti nella tradizione popolare in Campania”. Domenica 27 febbraio 2022, dalle ore 10:00, in piazza Tenente Macrì, già Piazza Umberto I, con il coordinamento di Event Art, in scena “HAPPY CIRCUS – Il Carnevale dei Bambini”: laboratori creativi delle maschere, set fotografico, musica, intrattenimento, personaggi interattivi, coriandolata e zucchero filato. Spettacolo “Magic Bubble Show” del clown Piripicchio. Esibizione del gruppo di Majorettes e degli Sbandieratori dell’I. C. “Rocco – Cav. Cinquegrana”. Nell’ambito del PON, inclusione sociale e integrazione, “lo ti narro, tu mi narri” spettacolo: protagonisti gli alunni dell’I. C. “Rocco – Cav. Cinquegrana” di Sant’Arpino, diretto da Maria Debora Belardo.

Martedì 1 marzo, ore 18:30, incontro online su “Il Carnevale di Sant’Arpino: tra storia, tradizione e modernità”.

Domenica 6 marzo alle ore 10:30, nella Sala Convegni di Palazzo Ducale “Sanchez de Luna”, cerimonia di chiusura e premiazione dei vincitori dei concorsi “La Mascherina più bella” e “Il costume più bello”.

informazioni:

www.carnevaleatellano.it

https://www.facebook.com/Carnevale-Atellano-SantArpino-1666391973460856

Maiori (Salerno)

Il Carnevale di Maiori

8-15 Maggio 2022

Tante iniziative di prossima divulgazione

Salerno – Carnevale Furèste

27 febbraio. Dalle 18.30 alle 21.00 nell’ex Chiesa dei Morticelli, centro storico, il primo “Carnevale Selvatico” di Salerno.

L’obiettivo è richiamare lo spirito selvatico che è ancora in ognuno di noi, ispirati dalla figura appunto dell’ ”uomo selvaggio” che si festeggia nel Nord Europa, dalla tradizione del Carnevale di Satriano con i suoi valori di ecologia e sostenibilità, e dal Bread & Puppet Theatre, teatro di figura e di protesta americano che già dagli anni ’60 con i suoi pupazzi mitologici è in strada.

Info: https://www.facebook.com/monteverginepark/

Teresa Lucianelli