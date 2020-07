Campania: Turismo e Servizi, ecco le nuove escursioni in area flegrea

Per far fronte alla particolare crisi economica e la conseguente mancanza di flussi turistici in Campania, a seguito della Pandemia di Covid-19 che ha interessato il nostro Paese, Turismo e Servizi srl (tour operator), particolarmente attivo in Area flegrea, ha realizzato alcune brevi escursioni al fine di cercare di incrementare nuovamente l’afflusso di visitatori nei propri territori di interesse. I mini – pacchetti , sono escursioni di ½ giornata, particolarmente convenienti economicamente per chi volesse passare una giornata all’insegna dell’ambiente e della cultura. Primo tra questi il “Pozzuoli Walking Tour”, una passeggiata guidata nel centro storico di Pozzuoli che farà scoprire al visitatore i più importanti siti dell’antica Puteoli: l’ Anfiteatro Flavio, il Rione Terra il Museo Diocesano e la Cattedrale di S. Procolo (Duomo di Pozzuoli) , la più importante chiesa cittadina dedicata al santo patrono e costruita su i monumentali resti di un tempio romano che i recenti restauri hanno riportato all’antico splendore. “Cuma. L’alba della Magna Gracia” , 10km di itinerario in bici con il quale sarà possibile visitare uno dei luoghi più suggestivi dei Campi Flegrei, ovvero, il sito archeologico di Cuma, prima colonia dei greci in Occidente fondata nell’VIII secolo a.C., proseguendo verso la zona del Fusaro dove i Borbone costruirono la Casina Vanvitelliana, un elegante residenza da caccia ubicata su un isolotto che emerge dal lago. “La Costa del mito: da Pozzuoli a Miseno”. In bici (12 km) da Pozzuoli per raggiungere la meno popolosa Città di Bacoli visitando le numerose vestigia romane che ricordano i romani facoltosi che possedevano ville e terme in questa zona cantata da Orazio, Ovidio e tanti altri poeti e scrittori; il tour permetterà di vistare le principali attrazioni della zona. “Walking tour: Averno, il Lago degli Inferi”. Itinerario che permetterà all’escursionista di fare una gradevole passeggiata intorno al Lago d’Averno, uno specchio d’acqua dove la realtà vulcanica dei Campi Flegrei incontra il mito dei greci e dei romani. “Dalle Terme alle Terme”: La prima experience flegrea che vuol far rivivere e conoscere l’appassionante storia delle terme flegree dal passato al presente con un’esperienza in una terme storica in attività e le tantissime testimonianze storiche, di varie epoche, diffuse sul territorio. Servizio in collaborazione con le “Terme Stufe di Nerone” e il “Giardino dell’Orco”. Questi sono solo piccoli “assaggi” dei numerosi tour e pacchetti turistici che Turismo e Servizi Srl promuove per i suoi clienti. Sul sito www.turismoeservizi.it (i nostri tour) è possibile vedere la gamma completa delle offerte che la dinamica società flegrea può offrire. Prenotazioni ed eventuali acquisti sono possibili online sul sito www.turismoeservizi.it oppure direttamente di persona presso il punto vendita “Percorsi Flegrei” (InfoPoint – BookShop) di Turismo e Srevizi Srl sito al C.so Garibaldi, 13 80078 – Pozzuoli(Na) Tel.: 081.190.09.000 – Fax.: 081.193.14.151 – percorsiflegrei@turismoeservizi.it

Foto: Luigi Borrone