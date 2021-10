Borgo Marinari: arriva il gusto di Donna Luisella

Gustosa gastronomia tipica, prodotti territoriali, pizza in leggerezza: queste le offerte vincenti di una tradizione familiare datata inizi ‘900 e consolidata a opera del gruppo imprenditoriale mato dir.ci anni fa a Secondigliano

“Donna Luisella” inaugura domani sera al Borgo Marinari, la quarta location del consolidato gruppo fondato nel 2011 forte di una tradizione datata inizi 1900.

Il primo punto è stato quello di Corso Secondigliano, allestito nei locali di famiglia di Luisa La Matta, interamente ristrutturati e arredati in “stile napoletano”: panni stesi alle finestre, efficaci tromp d’oeil raffiguranti gli scorci pittoreschi del Golfo di Napoli.

L’imprenditrice partenopea rilancia dunque in un periodo economicamente particolare per l’economia e con sicurezza ripropone la sua collaudata formula sostenuta anche da ottimo rapporto qualità/prezzo, dove la qualità è vincente e il prezzo controllato.

L’attività di Piazzetta Marinari è stata realizzata con il preciso obiettivo di essere il capofila della catena ristorativa della quale è titolare la manager, supportata da una famiglia affiatata e con ottime competenze: i figli gemelli Mirco e Danilo sono specializzati nell’arte bianca, vincitori di trofei per gli impasti di alta qualità, e autori tra l’altro del presepe artistico in pasta di pizza, esposto nella Basilica napoletana di Santa Chiara. In amministrazione e a contatto con il pubblico, la terzogenita Federica, accanto a lei il fidanzato Michele Spinelli, anche lui eccellente pizzaiolo.

Una cinquantina di dipendenti lavorano nelle brigate di Cucina e di Sala.

Colonna portante del gruppo imprenditoriale, unitamente a Luisa, il marito Claudio Fusco al quale l’unisce un sentimento profondo e una forte intesa in campo lavorativo. Provengono entrambi da famiglie inserite nella ristorazione. Quella di Luisa da parte materna, fino da inizi del ‘900.

Il gruppo gestisce pure le sedi di Benvenuti al Sud: una aperta sul marciapiede di fronte te alla prima di Donna Luisella, nel popolare quartiere napoletano, e l’altra di Lusciano in provincia di Caserta, destinata anche a grandi eventi: oltre 200 comodi posti in una struttura luminosa e ampia.

Grande competenza specifica e massima inventiva hanno portato Luisa a investire pienamente e con fiducia sulla cucina tradizionale partenopea. Discepola d’Escoffier, insignita del “Leone per l’imprenditoria”, e di un riconoscimento attribuito dalla Consulta Nazionale dell’Agricoltura per la diffusione dell’autentica tradizione culinaria napoletana, è l’ideatrice del valido brand basato su tradizione, genuinità, condivisione, felicità, divertimento, famiglia, vivacità e sopratutto sulla napoletanità.

Alle spalle dell’antichissimo Castel dell’Ovo edificato sullo scoglio di Megaride, è situato il palazzetto con la nuova location marinara: luminosa, raffinata, accogliente. 180 posti a sedere di capienza di cui 150 interni e 30 nell’area esterna vista mare. E un B&B con tre suites: Partenope, Megaride e Calipso, che verranno aperte al pubblico il 28 ottobre.

Un successo, quello riscosso ripetutamente da Donna Luisella/Benvenuti al Sud, che ha solide basi nell’armonia familiare alla quale si aggiunge la scelta di personale qualificato e motivato.

Donna a Luisella è pure attivista della Parrocchia SS Alfonso e Gerardo a Miano, caratterizzata da una costante presenza in una zona che presenta difficili problematiche. Inoltre, fa parte della nota Squadra solidale di eccellenza di #InsiemeperilTerritorio, fondata dalla giornalista enogastronomica Teresa Lucianelli, con tanti altri famosi chef tra i quali diversi stellati e pluristellati, impegnati nelle prestigiose manifestazioni enogastronomiche, artistiche, culturali e scientifiche, mirate al sostegno dei bambini meno fortunati, orfani, vittime di gravi problematiche italiani e stranieri, residenti in Campania e in Albania; al reinserimento dei giovani a rischio e portatori di handicap; a supporto dei senza fissa dimora presenti nella nostra regione e di coloro che si trovano in gravi difficoltà.

Armando Giuseppe Mandile