A Santa Lucia c’è Meet

di Teresa Lucianelli

Napoli. Inaugurazione molto partecipata quella del Meet a Santa Lucia. Sii ripone come destinazione social dove incontrarsi dopo il lavoro o per una garantita pausa giornaliera.

Gaetano, Giuliana e Maria Luisa Ruoppo sono i padroni di casa, e la folla di persone che è approdata qui ieri in via Nazario Sauro 15 sperimentando una nuova social experience dove assaggiare una cucina ricercata e diversa dal solito proposta dallo chef di origini senegalesi Ousman Seck.

Arredi design e con riportati i claim del locale, Meet EveryOne Enjoy Time e Good Times begin when we Meet. Davanti a essi, gli ospiti si sono divertiti a farsi fotografare in maniera originale di Matteo Chiacchio ph.

In ricordo della serata, le polaroid in stile ‘70 scattate sullo sfondo del backdrop logato Meet e consegnate live alle persone fotografate.

Tanti brindisi con le immancabili bollicine, una selezionata drink list – Meet Spritz, Toda Joia, centrifugato di anguria e frutti rossi, latte di mandorla e soda al pompelmo rosa – per una serata spumeggiante, con assaggini sfiziosi, serviti durante tutto l’evento. Dj set live Alex Romeo.