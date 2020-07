‘A Pizza: conclusa la prima edizione

x

Gianluca Astuto, con un totale di 1085 voti è il vincitore del contest “’A Pizza” “#vesuvioshadow #contest #pizza”, come da nota ufficiale diffusa dal fondatore e responsabile di vesuvio shadow, Mario D’Acunzo e da Melania Iengo, al suo fianco.

Piazza d’onore a Michele Lamantia, con un totale di 1019 voti.

Ancora, sul podio, si classifica Fabio Donsella, con un totale di 843 voti.

È a loro che vanno i premi messi in palio e, per la precisione, rispettivamente i seguenti:

al 1° classificato: box grande con all’interno rappresentativa selezione di prodotti alimentari tipici territoriali, tra cui: pomodori D.O.P., confetture e altre conserve sott’olio, liquore.

Al 2° classificato: box medio con all’interno prodotti assortiti.

3° classificato: box piccolo.

I prodotti sono stati gentilmente offerti dallo sponsor L’Oro del Vesuvio, azienda agricola alle falde del vulcano, simbolo di Napoli, a cui l’organizzazione ha ufficialmente rinnovato i ringraziamenti per il sostegno.

È stato dichiarato vincitore, tra i numerosi partecipanti, chi ha ricevuto il maggior numero di like (o reazioni) per la propria pizza in gara, più il voto della Giuria composta da food blogger.

“Un sentito grazie a tutti i numerosi partecipanti del nostro contest… Siete voi il nostro successo”: così lo stesso D’Acunzo, soddisfatto per la partecipazione alla manifestazione e per l’interesse riscosso.

Il seguito blog Vesuvio’s Shadow, fondato da Mario D’Acunzo, blogger napoletano di nascita ed ercolanese d’adozione, con il supporto di Melania Iengo, è impegnato nella pubblicizzazione di varie iniziative ed eccellenze regionali campane.

Quest’anno ha lanciato il primo contest: “’A Pizza”. Con questa iniziativa, ha voluto celebrare l’italianità a tavola, attraverso il piatto simbolo della nostra nazione nel Mondo.

Per partecipare bastava inviare una fotografia raffigurante la propria pizza con una breve descrizione alla pagina facebook del blog, rispondendo al post principale del contest, promosso appunto da Vesuvio’s Shadow.

Ricordiamo che i voti finali sono stati dati dalla somma delle reazioni social + i voti dei giudici food blogger. Tra i giurati, Ersilia Cacace per La boss delle pizze e Marianna Somma per Campania Food Porn che hanno volentieri collaborato all’iniziativa.

A breve, sarà pubblicata la classifica completa.

Teresa Lucianelli