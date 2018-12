Scintillano le Eccellenze e le Stelle a #InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore per i bambini ricoverati al Pausilipon e Nuovo Policlinico

Arriva l’evento straordinario, nato con amore, per donare un Natale sereno ai piccoli pazienti dei reparti di Oncologia del Pausilipon e di Pediatria del Nuovo Policlinico: gran gala con stellatissimi show cooking e cenone/spettacolo, mercatini solidali con produttori, artigiani e contributi delle scuole del Territorio, mostre d’arte, incontri su Salute e Benessere. Uniti per un unico importante scopo comune: chef d’Eccellenza, produttori, artisti, alunni e docenti, artigiani, medici specialisti, onlus

OTTAVIANO – Un importante obiettivo solidale è alla base di “#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore”, kermesse di autentica Eccellenza che si svolgerà giovedì prossimo 20 dicembre, alla Baita del Re Resort dal pomeriggio a sera inoltrata: donare u n Natale per quanto possibile sereno e gioioso per i piccoli pazienti dei reparti di Oncologia del Pausilipon e di Pediatria del Policlinico Nuovo.

Grande interesse sul territorio per questo appuntamento che è il più importante del Vesuviano in questo periodo prenatalizio, che rientra nella nota rassegna “Salute, Alimentazione e Bellezza: tutto quello che molti non sanno” firmata dalla giornalista Teresa Lucianelli che ne è organizzatrice Insieme al patron Nunzio Illuminato e allo chef Luca Grande.

Con il ricavato, verranno acquistati dei giocattoli che verranno portati ai bambini ricoverati da animatori specializzati in ambito ospedaliero, selezionati dalla Onlus “Diamo una mano” di Ottaviano, vestiti da Babbo Natale e da Elfi, che giocheranno con loro e li coinvolgeranno.

“#InsiemeperilTerritorio: Natale d’Amore” inizierà alle ore 15, con i mercatini solidali. Vi partecipano produttori, artisti, artigiani e le scuole del territorio (Ottaviano e Castellammare di Stabia, (IC 2 Panzini, dir. Donatella Ambrosio) con i lavori degli alunni, appositamente creati con la guida degli insegnanti; tra questi, in vendita anche dei curati manufatti in ceramica.

Ore 17,30 incontri sulla sana alimentazione e la scelta dell’acqua (Biofonte) a cura del prof. Maurizio Fraticelli, specialista in Alimentazione, Terapia del Dolore, Chirurgia e Medicina Estetica (Università di Camerino e di Atene); dott. Giuseppe Vitiello, dirigente

Microbiologia (Asl Napoli 3 Sud); dott. Rosalia Ciorciaro, nutrizionista, idrologa

alimentare, esperta in Scienze erboristiche.

Ore 19 show cooking dello chef bistellato Francesco Sposito (Taverna Estia, Brusciano) con aperitivo.

Ore 20, gran gala con cenone/spettacolo, guidato dallo chef stellato Pasquale Palamaro (Indaco, Hotel Regina Isabella, Ischia) al quale partecipa un gruppo di chef di autentica eccellenza: Nunzio Spagnuolo con Michele Sammarco e Valerio Giuseppe Mandile (Cieddi Portici); i maestri pizzaioli Aniello Falanga (Haccademia, Terzigno), Michele Cuomo, campione mondiale Pizza in Pala (Cerase’, Vico Equense), Carmela Iorio, vice campionessa mondiale categoria Pizza Fritta (Carmine Iorio, Melito); Antonio Battipaglia (Ruah, San Vitaliano); Vincenzo Toppi (Amor mio, Brusciano); Maddalena Tessitore (Dogana Golosa, San Leucio) oltre a Luca Grande (Ce steva na vota, di prossima apertura ai Gradoni di Chiaia a Napoli), il patron de La Baita del Re Resort, Nunzio Illuminato; i maestri pasticcieri Ciro Scarpato, presidente Associazione Pasticcieri Napoletani (pasticceria Angela, San Sebastiano al Vesuvio); Gennaro Langellotti (Gallucci Nola); Pasquale Pesce (Antica Pasticceria Pesce, Avella); Francesco Lastra e Gennaro Peluso (Equipe Eccellenze Italiane). Fondamentali i contributi dell’ISIS de Medici di Ottaviano, dirigente ing. Vincenzo Falco, che partecipa con i suoi allievi coordinati dal Corpo Docenti e dell’AIS, Delegazione Comuni Vesuviani, responsabile Ernesto Lamatta, con i suoi sommelier.

Spettacoli con gli artisti solidali: i cantanti Ilva Primavera e Gennaro De Crescenzo, il soprano Maria S. Movchan, i maestri Armando Celentano, Raffaele Marzano, Enzo Savarese, i cabarettisti Elmo&Scipio; la danzatrice del ventre Zakì Kairoli, con le allieve Najat e Shiva in “Notti alla corte del Sultano”.

A conclusione, la ricca Pesca solidale a cura di: Happy Holiday Onlus Napoli; Biofonte, resp. Campania: Rosalia Ciorciaro; Icaro Le Gioie, Castellammare di Stabia; Ileana Mandile Estetica e Benessere, Casoria; Parrucchiere Emanuele De Cicco, Napoli; Accademia Aseo, Napoli; Giuseppina Helen Passerotti, Positano, Luca Carnevale e Paola Fiorentino, protagonisti anche di una mostra d’Arte collettiva.

In palio un viaggio, gioielli, quadri, trousse di make up, cofanetti e trattamenti viso/corpo ecc.

La magnifica tenuta sarà spettacolarmente illuminata dalle famose Luci d’Artista della Lucifesta di Antonio Criscuolo.

La manifestazione sarà seguita da testate giornalistiche televisive, radiofoniche, online e della carta stampata, blog specializzati.

Sostenitori: AIS, Associazione Italiana Sommelier Campania – Delegazione Comuni Vesuviani, responsabile Ernesto Lamatta; ISIS de Medici, Ottaviano, dirigente ing. Vincenzo Falco; Azienda Altavigna di Gaetano Sepe, Cantine Taurasi Avellino; Azienda Agricola Diana, Caserta; Fattoria Alpega, Sarno; Fratelli Merolla; Gelati Vesuvio, Somma Vesuviana; Oleificio F.Lli Punzo, Pollena Trocchia; Antica Maccheroneria; Soleo, Terzigno – Peppe Imperatore; Il Fornaio, Pane ai Grani Antichi e Panini, Somma Vesuviana; Eurograf, Palma Campania; Prodotti per Pasticceria; Prelibatezze di Nonno Luigi, di PierFrancesco Ammirati; Spizzé Di Adele Lentano, Centro Commerciale La Cartiera, Pompei; Braceria L’Antico Portone, Qualiano, di Francesco Palma; Lucifesta istallazioni artistiche luminose, di Antonio Criscuolo, Luci d’Artista; Goeldlin, Cis Nola (is 2); IC 2 Panzini, Castellammare di Stabia dir. Donatella Ambrosio; Ileana Mandile Estetica e Benessere, via Pio XII, Casoria, di Ileana Mandile; Luca Carnevale, pittore, Napoli; Icaro Le Gioie, Castellammare di Stabia, di Irma Carosella; Paola Fiorentino, chef pittrice, Positano; Biofonte, sez. Campania dott. Rosalia Ciorciaro; Accademia Aseo, Napoli, di Rosa Bennio; Helen Passerotti, Positano, di Giuseppina Passerotti; Happy Holiday Onlus, Napoli; Therapoint, Grafica e Stampa della manifestazione; Rino D’Antonio, Fotografia dell’evento; Parrucchiere Emanuele De Cicco, Napoli.

Baita del re Resort in via Valle delle Delizie, 13, ad Ottaviano

Info e prenotazioni: 081 8270793, Roberta Alinei resp Segreteria