Radio Amore Campania: ecco tutte le novità 2018/19

NAPOLI – Presentato nell’Antisala dei Baroni al Maschio Angioino il nuovo palinsesto di Radio Amore, storica emittente campana nata 43 anni fa, nel 1975.

Presenti i rappresentanti delle Istituzioni, dei Media e numerosi ospiti.

Oltre al variegato palinsesto musicale, fondamentale è l’interazione con gli ascoltatori.

La radio moderna oltre che FM, è incontro tra etere e web, parole ed immagini; i siti e le pagine social ufficiali sono luogo di interazione e puntano con successo sul coinvolgimento; proposta editoriale, dove gli ascoltatori possono non solo seguire il palinsesto, ma anche trovare contenuti d’approfondimento, curiosità, leggere notizie e tanto altro.

Gli editori Antonio e Daniele Romano hanno presentato lo staff dell’emittente.

In particolare, Antonio Romano ha sottolineato l’aspetto identitario e la mission di una radio particolarmente legata al proprio territorio.

“Una radio come la nostra, ‘libera’ da sempre in tutte le sue scelte editoriali e musicali, necessita oggi di un palinsesto quanto più locale e identitario possibile – ha spiegato – A Napoli abbiamo la fortuna di essere una radio locale nell’universalità della nostra musica, della nostra cultura, della nostra storia, della nostra ricchezza archeologica e architettonica, della nostra enogastronomia”.

“Ho sempre sostenuto che sarebbe stato un grave errore allinearsi ai Network nazionali, perché avremmo cancellato la nostra storia omologandoci agli altri. – ha aggiunto – Per questo motivo, per il 2018 – 2019 confermiamo gran parte del palinsesto esistente con le varie rubriche cui se ne aggiungono altre grazie ai nuovi acquisti che ci permetteranno di raggiungere ulteriori risultati in termini di ascolto e di consenso, con grande gioia del pubblico e dei nostri investitori che da sempre credono nel nostro progetto”.

Per quanto riguarda la programmazione musicale, essa comprende il 50% di musica italiana e il 15% straniera. Particolare riferimento agli anni dal ‘60 al ‘90, fino ai grandi successi attuali.

Il restante 35% ha quali protagonisti i classici napoletani e parti rappresentative tratte da film e opere teatrali interpretati da grandi attori, incominciando da Totò, Peppino De Filippo, Taranto, per arrivare a Troisi, passando per Taranto.

L’unicità della formula musicale è stata evidenziata ancora da Antonio Romano:

“La ritengo vincente e sta trovando sempre più estimatori. Ci consente di tener vivo il ricordo di tanti autori ed artisti del passato. La canzone classica napoletana è un patrimonio inestimabile che tutto il mondo ci riconosce e che potrebbe portare ampi benefici e creazione di nuovi posti di lavoro. Noi testardamente ci proviamo e non molliamo. Anche perché intorno alla radio c’è una vera comunità formata dagli artisti che ancora portano avanti questa musica con grandissima professionalità e dagli eredi di cantanti, autori, attori del passato cui si aggiungono sempre più nuovi autori ed interpreti, che ci considerano il loro punto di riferimento. Anche chi è più solo, come gli anziani, trova un elemento di grande conforto e di contatto nella nostra radio”.

Ed ecco i programmi con le conferme e le novità: Amore…Azzurro, dedicato al grande Napoli, condotto il lunedì e il venerdì, dalle 15 alle 17, da Angelo Di Gennaro, Gennaro Montuori e Angelo Pompameo. Il mercoledì, dalle 15 alle 16, e il sabato dalle 11 alle 13, da Lello Delgro in collaborazione con Carlo Iacono. Boomerang, tutto (ri)torna: con Vico Marcone ed Ernesto Cataldo, in onda il martedì, il giovedì e il sabato, tra musica e cabaret alle ore 17 alle ore 18,30; replica la domenica in replica dalle ore 10 alle 11,30. Chella d’’o cascione, canzone classica napoletana riscoperta e riproposta da Nicola Mormone: tutti i giorni alle ore 07,45, in replica alle 13,45 e alle 21,45.

Evergreen Parade: raccolta di 11 brani mai tramontati, selezionati con cura da Riccardo Orizzonte, in onda ogni sabato alle 9,30.

Free Time, a cura di Martina Giugliano, consigli sul weekend napoletano e informazioni sulle novità cinematografiche, in onda il venerdì alle 11, con replica alle 18.

Indovina chi viene in radio? Un ospite a Radio Amore, presentato da Antonio Romano, in onda alle ore 09,30.

Jammo bbello: la comicità di e con Angelo Di Gennaro, in onda il giovedì dalle 11 alle 12:45. La grande notte. Insieme a Ivan Scudieri il giovedì dalle 22 alle 24, la radio torna al suo ruolo. La voce dell’Economia: Gianni Lepre ci guiderà nel mondo dell’economia e della finanza dal lunedì al venerdì, alle 10. Le nostre canzonissime. Storie di buona musica con Gianmarco Cesario, in onda ogni lunedì dalle 17 alle 18,30.

Menu napoletano: tutti i giorni dalle 13 alle 15 soltanto canzoni classiche napoletane.

Napoli: meraviglie e contraddizioni, sentimenti e pregiudizi è un programma dedicato alla politica locale con Sandro Fucito e Pasquale Mautone; va in onda il martedì dalle 12 alle 13.

Non è mai troppo tardi: per tutti Economia e Finanza, con Roberta Ciancio e Vincenzo Imperatore, in onda il venerdì dalle 08:45 alle ore 09:30.

Pigliate ‘na pastiglia: varie curiosità napoletane a cura di Arturo Armone. Caruso, in onda il lunedì alle ore 12 con replica alle 20.

Prima fila: riflettori sul teatro che viene raccontato da Gianmarco Cesario, il giovedì alle 12:45 e alle ore 20:45.

Radiovinile, con Michelangelo Iossa e Daniele Ippolito, il giovedì dalle 19 alle 20, dalla puntina alla radio.

Respiro Italia – Salute e Ambiente. Rubrica a cura del prof. Gennaro D’Amato, prossimamente in onda, in data che verrà presto comunicata.

Resto al Sud spazierà dalla politica all’attualità, ogni lunedì dalle 19 alle 20, con Luca Antonio Pepe e Luca Genovino.

Radio Amore valorizza la canzone classica napoletana, gli appassionati della storia del Meridione e tutti coloro che credono veramente nel riscatto del Sud. Inoltre, si rivolge a tutti coloro che apprezzano i grandi successi, principalmente a chi preferisce le canzoni degli anni dal 60 al 90 e quelle attuali.

Allo stesso tempo desidera essere un punto di riferimento per chi è nell’età della saggezza: una Radio dunque sociale che tiene compagnia, informa, diverte: l’età del target di riferimento va soprattutto dai 35 anni in su.

Per l’ascolto, tre i canali “Radio Amore”: FM 105.800 MHz – Napoli e Caserta 91.600/94.700 MHz – Salerno e provincia 95.200 MHz – Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore; Streaming Audio permette all’emittente di arrivare oltre i confini campani e dell’intero Paese.

Sito web www.radioamore.it

App per iOS e Android “Radio Amore Campania”

Dirette Facebook

Fanpage ufficiale: Radio Amore Campania

In chiusura, una nota sull’elevato tasso di permanenza all’ascolto che è distintivo: il 42,9% degli radioascoltatori rimane sintonizzato su Radio Amore per una durata giornaliera superiore alle 4 ore, a conferma di un notevole gradimento del palinsesto musicale e/o una certa attenzione rivolta alla programmazione da parte degli ascoltatori che sono sostanzialmente fidelizzati.

Il nuovo sito Web rende più ricche ed attuali le proposte di Radio Amore Campania, ufficialmente online.

Teresa Lucianelli