Calcio: tra Napoli e Juventus i 77 anni di Zoff

La partita è in programma il 3 marzo 2019 alle 20:30 l’incontro di Calcio tra Napoli e Juventus. Nella città partenopea si respirà area di finale come sempre per questo match, non si parla d’altro tra le persone amanti dello sport. E’ proprio questo spirito sano di Sportività che rende unico questo week end, poichè c’è un “nuovo” calciatore che ha militano in entrambi le società che oggi compie 77 anni. Dino Zoff, nato a Mariano del Friuli il 28 febbraio 1942, estremo difensore di sicura affidabilità e freddezza, Zoff si distingueva per il notevole senso del piazzamento, la sicurezza nelle uscite sia alte che basse e la sobrietà negli interventi, finalizzati più all’efficacia che alla spettacolarità: significative in tal senso l’attitudine a bloccare il pallone quando possibile, anziché respingerlo, e la preferenza per uniformi da gioco scarsamente appariscenti, utili a non evidenziare la sua posizione tra i pali. Atleta dotato di grande personalità, considerato un leader silenzioso, ha mantenuto un’eccellente condizione fisica per tutta la carriera,confidando nella possibilità di migliorarsi costantemente: la vittoria del campionato del mondo 1982 all’età di 40 anni e i 332 incontri disputati consecutivamente in Serie A sono due imprese ineguagliate.

Luigi Borrone