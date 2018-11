Arriva Degustì

Prima edizione di Degustì, “Le tappe del buon cibo e del bere bene”, per mangiare e bere bene, da soli o in compagnia, preferibilmente in allegria.

Ecco dunque la prima edizione di Degustì, tour degustativo promosso dalla Luigi Castaldi Group.

Nasce in uno scenario in cui l’arte enogastronomica fa da protagonista e si declina in una serie di eventi dedicati ai professionisti ed appassionati del settore, al mondo dei foodies, agli amanti del buon cibo e dei prodotti di qualità.

Da novembre 2018 a maggio del prossimo anno, 18 tappe appetitose, un vero e proprio viaggio tra sapori ed ingredienti, dove chef affermati e maestri pizzaioli di rinomati locali campani faranno vivere esperienze volte al piacere di scoprire, assaporare, promuovere e valorizzare le eccellenze territoriali.

Luigi Castaldi Group da oltre 40 anni nella distribuzione Food&Beverage, fornirà ai locali partner una parte dei sui prodotti d’eccellenza, selezionati tra i migliori produttori e connotati da caratteristiche quali genuinità, qualità e ricercatezza.

Questo il percorso dell’azienda Luigi Castaldi Group: nel 1970 Apre al Centro Storico di Napoli. Vent’anni dopo, nel 1990, l’azienda registra la crescita del portafoglio clienti con nuova sede a Casoria. Arriviamo al 1998, quando si amplia con deposito di 40.000 mq.

2002 Sede di Pontecagnano si specializza in birra alla spina. Passiamo al 2013 con la sede di Tramonti per la Costiera Amalfitana

Dal 2013 Inizia il Business nel ramo spirits, vini, spumanti ed alimentari

Prossimamente, l’apertura a Cava De’ Tirreni come distributore presso i pdv e Cash&Carry specializzato Ho.Re.Ca

chef, pizzaioli, sommelier e bartender, forti della loro esperienza e creatività, celebreranno la ricchezza di ogni singolo ingrediente valorizzandone l’insieme. Lo faranno elaborando piatti e cocktail dai “sapori a regola d’arte”, per eleggere quindi il prodotto vincitore Degustì.

Tra le proposte figurano alcune delle eccellenze che l’azienda Luigi Castaldi Group offre quotidianamente ai suoi clienti, come i pomodori DiMè, coltivati nella Riserva Naturale del Sele, dal gusto unico per le loro splendide proprietà naturali ed i metodi di coltivazione totalmente biologici.poi, la Birra Theresianer. La miglior tradizione mitteleuropea dei mastri birrai, connotata da elementi quali amore per la qualità, storia, conoscenza e passione.

I vini Colli della Murgia, rinomati per la particolare combinazione di elementi unici e per il legame saldi e intenso con la propria terra, una riserva naturale nel territorio di Gravina in Puglia.

Ancora, i vini della Romangia, con una società cooperativa volta raccogliere le più nobili esperienze dei viticoltori del territorio di Sorso-Sennori e a valorizzare i vitigni che meglio esprimono la vocazione enologica della Romangia

Si prosegue con l’Olio EVO DOP BIO DiMè, di produzione biologica, un prodotto naturale dal sapore unico ed inimitabile.

-Molini Pizzuti

Da sempre impegnata nella ricerca e utilizzo delle migliori materie prime italiane ed estere, l’azienda coniuga esperienza e innovazione per proporre diverse linee di farine dalla elevata qualità

Infine, la Birra Antoniana Craft e Slow Food.

Una serie di birre che nascono dalla valorizzazione della tradizione agricola, dall’uso di materie prime di prima qualità, una fedele etica produttiva, una produzione che rispecchia l’ideale di filiera corta e che si sposa con i principi dello Slow Food.

Ogni locale fornirà ai partecipanti un cavalierino da tavolo dotato di codice QR con rimando diretto alla pagina su cui votare.

Ogni piatto gradito, potrà essere votato tramite “like“ all’immagine di riferimento dell’abbinamento proposto durante la serata.

Il prodotto che riceverà il maggior numero di like sarà eletto vincitore della prima edizione Degustì.

Ecco le prime 4 tappe campane di Degustì: Antica pizzeria Da Gennaro a Bagnoli, un’accademia di sapori col suo maestro pizzaiolo Fabio Cristiano; Itticheria a Pozzuoli, famosa per l’offerta ristorativa di solo pescato a miglio zero;

Family Nest, pizzeria gourmet e ristorante immerso nello splendido panorama di Monte di Procida; ancora, Sciuè, Il Panino Vesuviano, burger store a Pomigliano d’Arco il cui menù vanta due panini pensati da due chef stella Michelin.

Armando Giuseppe Mandile