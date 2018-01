A Città della Scienza la Befana porta caramelle e sfogliatelle

Quest’anno la Befana porterà ai bambini napoletani caramelle, cioccolatini, carbone dolce ed anche sfogliatelle e sfogliacampanelle.

Area Show-cooking il 6 gennaio a Città della Scienza, dove Vincenzo Ferrieri, patron di SfogliateLab insegnerà ai piccoli presenti gli altrettanti piccoli segreti per preparare sfogliate riccie e sfogliacampanelle, sfogliatelle con cuore di babà d’improta ovviamente partenopea.

I dolci saranno poi offerti gratuitamente a tutti i bambini che parteciperanno all’iniziativa, alla fine del laboratorio.

Si può partecipare all’iniziativa tramite prenotazione, con partenza dall’ingresso Corporea, massimo 30 bambini per ciaccino turno).

L’ iniziativa rientra nel programma della Festa della Befana che si svolgerà a Città della Scienza dalle ore 10 alle ore 18,

dedicata alla scienza ed al divertimento.

In programma laboratori, esperimenti, osservazione delle stelle e tre show scientifici dedicati ai grandi oltre ed ai piccoli visitatori.

I bimbi potranno incontrare la Befana al Napoli Christmas Festival: fino a domenica 7 gennaio all’interno del parco della Mostra d’Oltremare.

Tanti appuntamenti e tantissime caramelle per tutti i bambini buoni.

Baby dance, giochi con le befanine, christmas balloon, animazione itinerante, coinvolgimento con gli Elfi, show contact con Alessandro Morlando.

In particolare, il 6 e 7 gennaio, per tutta la giornata dalla mattina alle 11 fino alla mezzanotte, via al divertimento no-stop.

Nella mattinata di sabato i bimbi potranno intrattenersi con le befanine e gli elfi. Di seguito, la magia dell’illusionista Mago Mergellino. Per tutti gli sportivi, grandi e piccini, la partita, alle ore 15, Napoli – Verona.

Alle ore, Befana Parade: protagoniste 5 gigantesche befane/pupazzi di gommapiuma, alte tre metri, sfileranno accompagnate da altrettanti musicisti.

Alle ore 19,30 la magia ritornerà con il Mago Pepe e il suo Magic Show.

Domenica 7 gran divertimento per tutta la giornata.

Parata della Banda Cicova, alle ore 11,30 e alle 17, seguita dal concerto Gospel Voices, alle ore 12 e in serata alle ore 20,30, l’appuntamento con Giulio Linguiti e la compagnia al pian Terreno: ruota cry, acrobatica, acro yoga e contact, alle 17,30.

Alle ore 19, infine, l’attesissima attrazione dell’anno: il Carillon Vivente per concludere in bellezza.